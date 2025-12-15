freenet startet mit „mobilfunk.de“ neue Tarif-Plattform

Tarife

Das Unternehmen freenet stellt mit mobilfunk.de eine neue Plattform für Mobilfunktarife vor.

Mit dem Start von mobilfunk.de will freenet laut eigenen Angaben den Tarifvergleich für Kunden vereinfachen. Auf der Website können Interessenten zwischen verschiedenen 5G-Tarifen wählen, die alle transparent hinsichtlich Preis, Netz und Leistungsumfang dargestellt sind.

Das Unternehmen betont, dass die Angebote „ohne versteckte Kosten“ und mit klaren Informationen zu Laufzeit und Datenvolumen gestaltet sind.

Freenet bündelt 5G-Tarife auf einer neuen Plattform

Zum Marktstart umfasst das Portfolio laut freenet drei Allnet-Flat-Tarife mit Datenvolumen zwischen 20 und 30 Gigabyte. Die Tarife sind an die Netze von Telefónica, Vodafone und Telekom angebunden und bieten eine maximale Bandbreite von 50 Mbit/s.

Für die ersten 24 Monate gelten monatliche Preise ab 6,99 Euro, der Anschlusspreis entfällt. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit steigen die Preise bei einigen Tarifen deutlich.

Tarifübersicht:

  • Allnet-Flat 20 GB 5G (Telekom) – 11,99 €
  • Allnet-Flat 25 GB 5G (Telefónica) – 6,99 €
  • Allnet-Flat 30 GB 5G (Vodafone) – 9,99 €

Freenet erläutert, dass es sich bei den aktuellen Angeboten um ein Softlaunch-Portfolio handelt, das in den kommenden Wochen erweitert und optimiert werden soll.

