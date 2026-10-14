Marktgeschehen

Freenet übernimmt Waipu.tv vollständig

René Hesse
Von
6 Kommentare

Der Mobilfunkanbieter Freenet übernimmt die restlichen Anteile am Waipu.tv-Betreiber Exaring und wird damit alleiniger Eigentümer.

Für die bislang von Minderheitsaktionären gehaltenen rund 25 Prozent zahlt Freenet zunächst etwa 76 Millionen Euro. Abhängig von der weiteren Geschäftsentwicklung können zusätzliche Zahlungen von bis zu 50 Millionen Euro hinzukommen. Die Transaktion basiert auf einer Unternehmensbewertung von rund 300 Millionen Euro.

Finanziert wird die Übernahme aus vorhandenen liquiden Mitteln. Freenet war bereits seit 2015 Mehrheitseigner der Exaring AG und hielt zuletzt rund 75 Prozent der Anteile.

Waipu.tv: Börsengang abgesagt, Wachstum im Fokus

Mit dem vollständigen Eigentümerwechsel wird auch der bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsengang von Exaring nicht weiterverfolgt. Freenet will stattdessen sämtliche Erträge und die weitere Wertentwicklung des IPTV-Anbieters selbst vereinnahmen.

Waipu.tv zählt nach Unternehmensangaben inzwischen rund zwei Millionen Kunden und erreicht einen Marktanteil von etwa 20 bis 25 Prozent im deutschen IPTV-Markt. Freenet-Chef Robin Harries bezeichnet IPTV als einen der attraktivsten Wachstumsmärkte im deutschen Telekommunikations- und Mediensektor.

Harries betont außerdem, dass Freenet die ausstehenden Anteile aus seiner Sicht unerwartet günstig erwerben konnte. Auch Exaring-Chef Markus Haertenstein bestätigt die strategische Ausrichtung. Das Unternehmen wolle den Wechsel vom klassischen Kabel- und Satellitenfernsehen zum internetbasierten Fernsehen weiter vorantreiben und zusätzliche Kunden gewinnen.

Gut zu wissen

Für bestehende Waipu.tv-Kunden ergeben sich aus der Ankündigung zunächst keine konkreten Änderungen. Neue Preise, Tarifbedingungen oder Anpassungen am Angebot wurden im Zusammenhang mit der Übernahme nicht angekündigt.

Der Schritt ist vor allem eine strategische Entscheidung. Freenet setzt langfristig auf IPTV und kann die Entwicklung von Waipu.tv künftig ohne weitere Anteilseigner steuern. Für Kunden dürfte zunächst wichtiger sein, wie sich das Fernsehangebot und die Preise entwickeln, als die neue Eigentümerstruktur.

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  1. Gerrit 🌟
    sagt am

    Okay schade, aber dann geht meine Kündigung raus. Hatte vorher schon ein Problem damit, dass Freenet Anteile hat, aber nun da sie es vollständig übernommen haben, werde ich zum Mitbewerber gehen.
    Freenet ist wirklich ein sehr fragwürdiger Laden und die nehmen das Gesetz auch nicht so ganz genau, so einen Laden möchte ich nicht weiter unterstützen.

    Antworten
    1. Dose 🪴
      sagt am zu Gerrit ⇡

      Wer ist ein vergleichbarer Mitbewerber?

      Antworten
      1. René Hesse ♾️
        sagt am zu Dose ⇡

        Zattoo, MagentaTV, Joyn+, HD+ IP, Sky Stream, …

        Antworten
        1. Gerrit 🌟
          sagt am zu René Hesse ⇡

          Ja genau, da gibt es inzwischen echt viele. Kollege von mir nutzt Magenta TV und ist da sehr zufrieden, vielleicht probiere ich das auch mal aus.

          Antworten
  2. Maximilian ♾️
    sagt am

    Stichwort Wachstum: Vielleicht kommen dann wieder ein paar geile Angebote

    Antworten
    1. FaceOfIngo ☀️
      sagt am zu Maximilian ⇡

      👍

      Antworten

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