Schnäppchen

waipu.tv schnürt neues TV-Paket für 4,99 Euro im Monat

Katharina Berger-Voss
Von
waipu.tv (KI)

Der Streaming-Anbieter waipu.tv bietet sein Start-Jahrespaket inklusive TV-Stick und einem Jahr TVdirekt für monatlich 4,99 Euro an.

Das neue Kombi-Angebot von waipu.tv umfasst mehr als 260 Sender, darunter über 100 New-TV-Kanäle. Der waipu.tv Stick der zweiten Generation ist als Mietgerät enthalten. Einmalig fallen 4,99 Euro Versandkosten an.

waipu.tv Start mit TVdirekt: Leistungen und Vertragsbedingungen

Neben dem klassischen Fernsehprogramm stehen Funktionen wie Pause, Spulen und Restart zur Verfügung. Über den Streaming-Stick lassen sich außerdem verschiedene Apps und Streaming-Dienste nutzen.

Das Jahrespaket umfasst folgende Leistungen:

  • Mehr als 260 Sender inklusive über 100 New-TV-Kanälen
    • HD nur für öffentlich-rechtliche Sender und New-TV
  • Pause, Spulen und Restart
  • waipu.tv Stick der zweiten Generation zur Miete
  • 26 Ausgaben TVdirekt im Wert von 50,02 Euro
  • Monatlicher Paketpreis von 4,99 Euro

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwölf Monate. Einschließlich Versand ergeben sich 64,87 Euro im ersten Jahr. Anschließend läuft das waipu.tv-Paket zum unveränderten Monatspreis weiter und ist monatlich kündbar. Der Stick muss nach Vertragsende zurückgegeben werden.

Wichtig ist die separate Regelung für die Programmzeitschrift. Kunden erhalten nach Vertragsabschluss einen Gutschein per E-Mail, der spätestens am 31. Dezember 2026 eingelöst werden muss.

Das TVdirekt-Abonnement ist zwölf Monate kostenlos und verlängert sich danach automatisch kostenpflichtig. Aktuell kostet eine Ausgabe 2,24 Euro inklusive Versand. Bei 26 Ausgaben entspricht das 58,24 Euro jährlich. Die Gebühr wird im Voraus eingezogen, das Abonnement ist nach dem Gratisjahr monatlich kündbar. Vertragspartner ist der FUNKE-Verlag, bei dem auch die Kündigung erfolgen muss.

Das waipu.tv-Angebot für 4,99 Euro ist vor allem für Nutzer interessant, die ohnehin einen TV-Stick benötigen. Die zusätzliche Zeitschrift macht das Paket attraktiver, verlangt wegen der eigenständigen Verlängerung aber etwas Aufmerksamkeit.

Zur waipu.tv-Aktion →


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