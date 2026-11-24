BMW baut sein Angebot an elektrischen SUVs mit der Neuen Klasse weiter aus und nach dem iX5 folgt laut Autocar auch de erste iX7. Die vollelektrische Version wird laut Quelle parallel mit dem Verbrenner entwickelt und soll auch exakt so aussehen.

Moment, werden da jetzt einige sagen, unterscheiden sich die elektrischen Modelle nicht von den Verbrennern seit dem i3 und iX3? Richtig, wenn BMW die Plattform für Elektroautos nutzt. Beim neuen iX7 kommt diese allerdings nicht zum Einsatz.

BMW iX7 nutzt eine alte Plattform

Der große SUV basiert, wie der i7 auch, auf der CLAR-Plattform, die BMW für mehrere Antriebe nutzt. Man hat diese aber weiter für Elektroautos optimiert und angeblich ist Platz für einen 150 kWh großen Akku (etwas mehr als beim iX5).

Optisch wird sich der BMW iX7 wohl mehr am BMW i7 als am BMW iX3 orientieren, mit einer verdammt großen Niere und schmalen Lichtern. Mich wundert nur, dass ausgerechnet das Flaggschiff eine Mischplattform nutzt, die zwar bei BMW nicht schlecht, aber dennoch schlechter als die Elektroplattform ist. Seltsame Strategie.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗