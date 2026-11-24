Vorbesteller von GTA 6 konnten bis zum 20. November ein paar Boni kostenlos im Spiel abstauben, denn Rockstar bot allen den „Vintage Vice City Pack“ an. Dieser beinhaltet unter anderem Klamotten und ein Auto, aber eher kosmetische Dinge.

Mittlerweile ist die Aktion für Vorbesteller abgelaufen und man kann den „Vintage Vice City Pack“ extra kaufen, dafür möchte man 4,99 Euro haben. Was schon über 5.000 Nutzer im PlayStation Store getan haben (es gibt über 5.000 Bewertungen).

5 Euro sind jetzt nicht die Welt, die Extras lohnen sich meiner Meinung nach aber nicht wirklich, das Spiel bietet mehr als genug Auswahl. Klar, kostenlos vor Launch habe ich das auch mitgenommen, kaufen würde ich mir das aber nicht zwingend.

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