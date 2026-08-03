Audi plant elektrischen A4, aber es gibt einen Haken

Eigentlich sollte der Audi A4 e-tron schon mit der aktuellen Generation an neuen Elektroautos auf den Markt kommen und die PPE als Plattform nutzen. Doch die VW-Marke entschied sich um und steht ohne Antwort auf den elektrischen 3er von BMW und die elektrische C-Klasse von Mercedes da. Und das noch eine Weile.

Der elektrische Audi A4 soll zwar ein radikal neuer Schritt mit neuer Plattform und Optik werden, aber nicht vor 2029, so die Automobilwoche. Grund für die immer noch lange Wartezeit, sofern das mit 2029 überhaupt klappt, ist der Schritt zur SSP, einer kommenden Plattform im VW-Konzern, die Rivian-Technik nutzen wird.

Elektrischer Audi Q7 kommt vorher

Doch der Audi A4 e-tron macht laut Quelle nicht den Anfang, denn 2028 wird der elektrische Q7 kommen, den Audi erst jetzt als dritte Verbrenner-Generation ohne elektrische Version gezeigt hat. Dieser nutzt auch die SSP. Aber auch das sei noch erwähnt, dass sich die Entwicklung der SSP im Konzern jederzeit verzögern kann.

Das war es übrigens mit spannenden Elektroautos bei Audi in diesem Jahrzehnt, wenn die Roadmap der Quelle richtig liegt, denn der Rest scheint nur Modellpflege. Doch bei Audi fokussiert man sich vorerst wieder mehr auf Verbrenner, da tut sich vor 2030 mehr. Die Zukunft wird zeigen, ob das nicht doch ein großer Fehler ist.

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