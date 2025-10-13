FRITZ!Box 5630 (XGS) für Glasfaseranschlüsse vorgestellt

Hardware

FRITZ! stellt auf der Network X in Paris zwei neue FRITZ!Box-Modelle mit Wi-Fi 7 für Glasfaseranschlüsse vor.

Vom 14. bis 16. Oktober präsentiert FRITZ! auf der Network X in Paris neue Router für den europäischen Glasfasermarkt. Am Stand in Halle A6 zeigt das Unternehmen laut eigenen Angaben zwei Modelle, die sowohl für GPON- und AON- als auch für XGS-PON-Anschlüsse ausgelegt sind.

Neue FRITZ!Box 5630 und 5630 XGS mit Wi-Fi 7

Die FRITZ!Box 5630 richtet sich an Nutzer von GPON- (bis 2,5 GBit/s) und AON-Anschlüssen (bis 1 GBit/s), während die 5630 XGS den Standard XGS-PON für Multigigabit-Tarife unterstützt. Beide Router bieten Wi-Fi 7 mit bis zu 3,5 GBit/s sowie einen 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Port und drei Gigabit-LAN-Anschlüsse.

Zentrale technische Merkmale

  • Wi-Fi 7 (2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz, bis 3,5 GBit/s)
  • Unterstützung von GPON, AON und XGS-PON
  • 1x 2,5-GBit/s-WAN/LAN + 3x 1-GBit/s-LAN
  • DECT-Telefonie, USB 3.0, Smart-Home-Funktionen
  • FRITZ!OS mit VPN, NAS, Kindersicherung und Gastzugang

Nach Unternehmensangaben ermöglichen beide Geräte den direkten Einsatz am Glasfaseranschluss ohne separates Modem. Einen Preis sowie ein Datum für den Marktstart hat der Hersteller noch nicht genannt.

Vodafone 1

2,5 Gbit/s: Vodafone testet 6-GHz-Frequenzen für 5G und 6G

Vodafone hat in Hannover im oberen 6-GHz-Band für 5G und 6G Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s erreicht. Der Test…

13. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

