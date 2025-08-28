Hardware

FRITZ!Box 6825 4G und FRITZ!WLAN Stick 6700 angekündigt

FRITZ!Box 6825 4G

FRITZ! stellt auf der IFA mehrere neue Produkte für mobiles Surfen, WLAN und Telefonie vor.

Die Neuheiten richten sich sowohl an Einsteiger im mobilen Internet als auch an Nutzer, die hohe WLAN-Geschwindigkeiten benötigen. Laut Unternehmensangaben bieten die Geräte unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten für unterwegs und zu Hause.

Die FRITZ!Box 6825 4G ist als Einsteigergerät für mobiles Surfen konzipiert und unterstützt Wi-Fi 6 sowie 4G/LTE und 3G mit bis zu 300 Mbit/s. Sie wird über USB-C mit Strom versorgt und ist mit allen internationalen Mobilfunknetzen kompatibel.

Der FRITZ!WLAN Stick 6700 ergänzt das Portfolio für Nutzer, die Tri-Band-Wi-Fi 7 mit bis zu 2,8 GBit/s nutzen wollen. Laut Unternehmensangaben kann der Stick auf dem 6-GHz-Band eingesetzt werden und lässt sich einfach an beliebigen Routern einrichten.

FRITZ!WLAN Stick 6700

FRITZ!-Neuvorstellungen für Mobilfunk und Smart Home

  • FRITZ!Box 6825 4G: Mobiles Internet, Wi-Fi 6, bis zu 300 Mbit/s
  • FRITZ!WLAN Stick 6700: Wi-Fi 7, Tri-Band, bis zu 2,8 GBit/s, 6-GHz-Band
  • FRITZ!Fon M3: HD-Telefonie und Smart-Home-Steuerung
  • Kompatibilität mit internationalen Mobilfunknetzen und USB-C-Stromversorgung
  • Einfache Einrichtung via WPS

FRITZ!Fon M3

FRITZ!Box 6825

  • WLAN-Router für Mobilfunk über 4G und 3G bis 300 Mbit/s
  • Wi-Fi 6 bis 600 Mbit/s (2.4 GHz)
  • Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh
  • 1 x Gigabit-LAN
  • Stromversorgung über USB Typ C
  • Kompatibel mit Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt
  • Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!WLAN Stick 6700

  • Wi-Fi 7 für alle Windows Notebooks und PC
  • Triband-WLAN, 2 x 2 auf 6, 5  und 2,4 GHz, Wi-Fi 7
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 und 6 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
  • An jedem WLAN-Router einsetzbar
  • Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Fon M3

  • Komfortables DECT-Telefon – perfekt für FRITZ!Box
  • HD-Telefonie
  • Monochrom Display 1,8“, beleuchtete Tastatur
  • Mediaplayer und Steuerung von Smart-Home-Geräten
  • Zugriff auf Online-Telefonbücher, mehrere Anrufbeantworter, Fernabfrage per E-Mail, Weiterleitung, Anruflisten, Weckruf, Babyfon
  • Bis zu 16 Stunden Gesprächsdauer, 14 Tage Stand-by
  • Ab Werk sicher verschlüsselte Sprachübertragung
  • Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Box 6690 Pro angekündigt

Die IFA steht vor der Tür und somit gibt es auch aus dem Hause FRITZ! (ehemals AVM) wieder einige Neuigkeiten…

28. August 2025 | Jetzt lesen →

