FRITZ!Box 6690 Pro angekündigt

Die IFA steht vor der Tür und somit gibt es auch aus dem Hause FRITZ! (ehemals AVM) wieder einige Neuigkeiten zu vermelden. Die FRITZ!Box 6690 Pro kombiniert Kabelmodem, Wi-Fi 7 und Smart-Home-Funktionen in einem Gerät.

Sie richtet sich an Nutzer mit Kabelanschluss, die eine schnelle und umfassende Netzwerklösung suchen. Laut Unternehmensangaben unterstützt der Router Tri-Band-WLAN mit Geschwindigkeiten von bis zu 12 GBit/s und bietet eine breite Kompatibilität zu verschiedenen Geräten.

Die FRITZ!Box 6690 Pro enthält ein integriertes DOCSIS-Kabelmodem sowie Telefoniefunktionen und ermöglicht die Anbindung von Smart-Home-Geräten über Zigbee, Matter und DECT-ULE. Nutzer können auf Funktionen wie VPN, Kindersicherung und Mediaserver zurückgreifen, die Teil des FRITZ!OS-Betriebssystems sind.

Funktionen und Einsatzbereiche der FRITZ!Box 6690 Pro

  • Tri-Band-WLAN mit Wi-Fi 7 für schnelle Datenübertragung
  • Integriertes DOCSIS-Kabelmodem für Internetzugang über Kabelanschluss
  • Smart-Home-Kompatibilität via Zigbee, Matter und DECT-ULE
  • FRITZ!OS-Funktionen: VPN, Kindersicherung, Mediaserver
  • Telefoniefunktionen für das digitale Zuhause

Insgesamt wirkt die FRITZ!Box 6690 Pro wie ein durchdachtes All-in-One-Gerät für Kabelkunden. Weitere Details sind noch nicht bekannt, ein Preis und ein Termin für den Marktstart stehen noch aus.

FRITZ!Box 6690 Pro

  • DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss
  • Kanalbündelung mit 2×2 OFDM(A) und 32×8 SC-QAM
  • WLAN Mesh, 2×2 auf 6 GHz, 4×4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz
  • WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
  • 1 x 2,5-GBit/s-LAN-Anschluss und 3 x LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
  • 2 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucker
  • Telefonie über DECT, IP/SIP und 2 analogen Telefonanschlüssen (FXS)
  • Smart Home über DECT ULE und Zigbee, vorbereitet für Matter
  • FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.
  • Informationen zu Marktstart und UVP folgen

