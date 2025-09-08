Firmware und OS

FRITZ!Box 7530 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt

Avm Fritzbox 7530 Ax

Die FRITZ!Box 7530 AX erhält ab heute das Software-Update FRITZ!OS 8.20. Das Update bringt neue Funktionen für Heimnetz, Smart-Home-Steuerung und Energiemanagement.

FRITZ!OS ist die Betriebssystemsoftware der FRITZ!Box. Nutzer können das Update über die Online-Funktion installieren, um die neueste Version einfach auf ihre Geräte zu übertragen (laut Unternehmensangaben). Die Version 8.20 umfasst verschiedene neue Funktionen, die sowohl die Netzwerkverwaltung als auch die Bedienung verbessern.

  • Online-Monitor zur grafischen Darstellung der Internetnutzung einzelner Geräte
  • Erweiterte Smart-Home-Funktionen für das Auslösen von Routinen
  • FRITZ!NAS-Freigabe für einfache gemeinsame Nutzung von Ordnern
  • Vereinfachte Kindersicherung mit übersichtlicher Darstellung der Zugangsprofile
  • FRITZ! Failsafe: Automatischer Wechsel auf Ersatzverbindung bei Ausfall
  • Energy Efficient Ethernet (EEE) zur Senkung des Energieverbrauchs an WAN- und LAN-Anschlüssen
  • Mesh-Optimierung: FRITZ!Repeater wählen automatisch die stabilste Verbindung

Das Update für die FRITZ!Box 7530 AX kann ab sofort installiert werden. Ihr erhaltet die neue Version wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr die Firmware-Datei auch vom FTP-Server von FRITZ! laden und manuell installieren.

