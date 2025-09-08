Samsung beendet Beta-Marathon: One UI 8 (Android 16) steht kurz vor Release

Firmware und OS

In diesem Monat will das südkoreanische Unternehmen Samsung die ersten Modelle – angefangen mit den Galaxy S25-Modellen – mit One UI 8 auf Basis von Android 16 ausstatten. Später werden viele weitere Modelle folgen. Einen genauen Rollout-Plan hat Samsung noch nicht veröffentlicht.

Bevor One UI 8 also demnächst ausgerollt wird, spendiert das Unternehmen dem Beta-Testprogramm die siebte und voraussichtlich letzte Beta-Version.

Wie üblich umfasst die neue Beta-Version für die Galaxy S25-Modelle weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Die Release Notes (via androidsage) listen alle Änderungen auf:

  • Problem behoben, dass die Uhr auf dem Sperrbildschirm nach unten rutschte
  • Fehler mit unterbrochenem Bluetooth-Sound behoben
  • Problem behoben, dass die Schriftart „Stretch Font“ nicht angewendet wurde
  • Problem behoben, dass nach dem Update die Eingabebuchstaben von Navigationsleiste, Statusleiste und Sperrbildschirm-PIN zu dünn angezeigt wurden
  • Fehler behoben, bei dem das Schnellstart-Symbol auf dem Sperrbildschirm während der Nutzung verschwand
  • Problem behoben, dass die Uhr beim Sperren oder Entsperren des Sperrbildschirms stockte
  • Das Schnellstart-Symbol verschwindet während der Nutzung nicht mehr
  • Ruckler bei der Uhranzeige beim Sperren oder Entsperren des Sperrbildschirms wurden behoben

Samsung Galaxy S26 Ultra: Neue Quad-Kamera macht die Runde

Der Sommer neigt sich dem Ende und das bedeutet bei Samsung, dass wir uns schon über die Modelle für das…

8. September 2025 | Jetzt lesen →

