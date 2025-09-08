Samsung beendet Beta-Marathon: One UI 8 (Android 16) steht kurz vor Release

In diesem Monat will das südkoreanische Unternehmen Samsung die ersten Modelle – angefangen mit den Galaxy S25-Modellen – mit One UI 8 auf Basis von Android 16 ausstatten. Später werden viele weitere Modelle folgen. Einen genauen Rollout-Plan hat Samsung noch nicht veröffentlicht.

Bevor One UI 8 also demnächst ausgerollt wird, spendiert das Unternehmen dem Beta-Testprogramm die siebte und voraussichtlich letzte Beta-Version.

Wie üblich umfasst die neue Beta-Version für die Galaxy S25-Modelle weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Die Release Notes (via androidsage) listen alle Änderungen auf: