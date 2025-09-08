Samsung beendet Beta-Marathon: One UI 8 (Android 16) steht kurz vor Release
In diesem Monat will das südkoreanische Unternehmen Samsung die ersten Modelle – angefangen mit den Galaxy S25-Modellen – mit One UI 8 auf Basis von Android 16 ausstatten. Später werden viele weitere Modelle folgen. Einen genauen Rollout-Plan hat Samsung noch nicht veröffentlicht.
Bevor One UI 8 also demnächst ausgerollt wird, spendiert das Unternehmen dem Beta-Testprogramm die siebte und voraussichtlich letzte Beta-Version.
Wie üblich umfasst die neue Beta-Version für die Galaxy S25-Modelle weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
Die Release Notes (via androidsage) listen alle Änderungen auf:
- Problem behoben, dass die Uhr auf dem Sperrbildschirm nach unten rutschte
- Fehler mit unterbrochenem Bluetooth-Sound behoben
- Problem behoben, dass die Schriftart „Stretch Font“ nicht angewendet wurde
- Problem behoben, dass nach dem Update die Eingabebuchstaben von Navigationsleiste, Statusleiste und Sperrbildschirm-PIN zu dünn angezeigt wurden
- Fehler behoben, bei dem das Schnellstart-Symbol auf dem Sperrbildschirm während der Nutzung verschwand
- Problem behoben, dass die Uhr beim Sperren oder Entsperren des Sperrbildschirms stockte
- Das Schnellstart-Symbol verschwindet während der Nutzung nicht mehr
- Ruckler bei der Uhranzeige beim Sperren oder Entsperren des Sperrbildschirms wurden behoben
in Mobilität
in Dienste
in Mobilität
in Mobilität
in Mobilität
in Audio
in Smart Home
in Smartphones
in Mobilität
in Wearables