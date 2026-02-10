Hardware

FRITZ!Box 7632 liefert Giga-Speed selbst am DSL-Anschluss – kostet 269 Euro

Die FRITZ!Box 7632 bringt Highspeed und Smart-Home-Funktionen für alle gängigen DSL- und Glasfaseranschlüsse. 

Die neue FRITZ!Box 7632 ist ab sofort verfügbar und bietet laut Unternehmensangaben Internetgeschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s über G.fast sowie bis zu 300 MBit/s an Standard-DSL-Anschlüssen. Sie lässt sich hinter Glasfasermodems (ONT) als Router betreiben und bietet damit Flexibilität beim Wechsel des Internetzugangs.

Das Gerät verfügt über Wi-Fi 7, eine DECT-Basis und zahlreiche Funktionen von FRITZ!OS, um Smart-Home-Anwendungen zentral zu steuern.

Internet- und Netzwerkfunktionen der FRITZ!Box 7632

Wichtige Features auf einen Blick

  • G.fast-Unterstützung für bis zu 1 GBit/s
  • Supervectoring 35b bis 300 MBit/s an DSL
  • 2,5-Gigabit-WAN/LAN-Port und drei Gigabit-LAN-Anschlüsse
  • Wi-Fi 7 mit bis zu 3,5 GBit/s
  • Sichere Gastzugänge und WPA3-Verschlüsselung

Die FRITZ!Box funkt auf 2,4 und 5 GHz, bietet Multi-Link Operation und lässt sich per Taste, Telefon oder Zeitplan steuern. Sicherheitsfunktionen wie eine Stateful Packet Inspection Firewall, ein Sicherheitsassistent, automatische Updates, IPv6-Unterstützung und Kindersicherungen sorgen laut Herstellerangaben für ein geschütztes und flexibles Heimnetzwerk.

Zusätzlich kann die Box als Mediaserver, NAS oder vollwertige Telefonanlage genutzt werden und unterstützt die Mesh-Funktion für eine stabilere WLAN-Abdeckung. Kostenpunkt? 269 Euro (UVP).

Zur FRITZ!Box 7632 →

