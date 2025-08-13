FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 6660 Cable

Das Unternehmen FRITZ! hat heute ein neues Update für die FRITZ!Box 6660 Cable veröffentlicht.

Mit FRITZ!OS 8.20 erhalten Nutzer verschiedene neue Funktionen, darunter einen Online-Monitor, der die Internetnutzung einzelner Geräte grafisch aufschlüsselt. Zudem wurde die Mesh-Funktion verbessert: FRITZ!Repeater wählen nun selbstständig die bestmögliche Verbindung aus, um die Stabilität und Geschwindigkeit im Netzwerk zu erhöhen.

Die neue Version bringt auch Erweiterungen im Smart-Home-Bereich. Jetzt lassen sich Routinen auslösen und weitere Gerätefunktionen nutzen. Die überarbeitete FRITZ!NAS-Freigabe ermöglicht das einfache Teilen einzelner Ordner, beispielsweise für den Austausch von Fotos.

Auch die Benutzerführung der Kindersicherung wurde überarbeitet, sodass Zugangsprofile und zugehörige Geräte besser zugeordnet werden können.

Fallback-Funktion „FRITZ! Failsafe“ an Bord

Zudem beinhaltet das Update die automatische Fallback-Funktion „FRITZ! Failsafe“, die bei Ausfall der Hauptverbindung auf eine alternative Verbindung, beispielsweise Mobilfunk, umschaltet.

Darüber hinaus lässt sich der Stromverbrauch der FRITZ!Box durch Energy Efficient Ethernet gezielt senken. Dabei sind WAN- und LAN-Anschlüsse jetzt separat konfigurierbar.

Ihr erhaltet das Update wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr das Firmware-File auch vom FTP-Server von AVM laden und manuell installieren.