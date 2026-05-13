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Deutsche Bahn lockt Familien mit Sommerurlaub-Pauschalpreis

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Die Deutsche Bahn kündigt für die Sommerferien 2026 ein Familienangebot für ICE-Reisen zum Pauschalpreis von 99,99 Euro an.

Die Deutsche Bahn will Familien in Deutschland mit einer neuen Urlaubsfamilienflatrate entlasten. Laut Unternehmensangaben soll das Angebot ab Mitte Juni buchbar sein und in den Sommerferien aller Bundesländer gelten. Für 99,99 Euro sollen Familien Hin- und Rückfahrten mit Fernverkehrszügen der Bahn nutzen können. Eine Sitzplatzreservierung sei bereits im Preis enthalten.

Nach Angaben der Deutschen Bahn gilt das Angebot für bis zu fünf Personen. Hintergrund der Aktion seien unter anderem hohe und schwankende Kraftstoffpreise sowie unsichere Entwicklungen bei Flugreisen und Flugkosten. DB-Chefin Evelyn Palla erklärte, Familien sollten trotz der aktuellen Krise Planungssicherheit für den Sommerurlaub erhalten.

Deutsche Bahn plant günstige ICE-Reisen für Familien

Die Bahn verweist auch auf mögliche Preisvorteile gegenüber Autofahrten. Als Beispiel nennt das Unternehmen eine Strecke von Hamburg nach München mit rund 800 Kilometern. Für eine Hin- und Rückfahrt mit dem Familienauto würden aktuell laut DB deutlich mehr als 200 Euro an Kraftstoffkosten anfallen.

Wichtige Punkte zum Angebot:

  • 99,99 Euro für Hin- und Rückfahrt
  • Gültig für bis zu fünf Personen + Kinder unter 6 (immer kostenfrei)
  • Sitzplatzreservierung inklusive (für bis zu fünf Personen)
  • Mindestens ein Kind muss mitreisen
  • Buchungsstart ab Mitte Juni geplant

Ich finde, dass die Deutsche Bahn mit dem Angebot gezielt auf die aktuelle Unsicherheit vieler Familien reagiert. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, wie flexibel die Tickets nutzbar sind und ob ausreichend Kontingente während der Ferien verfügbar sein werden.

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