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Das ist die neue Gemini Intelligence von Google

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Gemini wird immer mehr zum echten KI-Agenten für Android, so Google, und daher nennt man diese Lösung in Zukunft „Gemini Intelligence“ (ja, die Apple Intelligence lässt grüßen). Ab Sommer soll die neue KI „in Wellen“ für erste Pixel- und Galaxy-Modelle verteilt werden, so Google, den Anfang machen die Android-Smartphones.

Gemini Intelligence für alle Google-Plattformen

Doch die Gemini Intelligence ist nicht nur für Smartphones gedacht, auch für das Auto, sprich Android Auto, PCs, also die neuen Googlebooks oder Uhren mit Wear OS. Es geht jedoch mit Smartphones los, der Rest folgt dann „später“ (noch 2026).

Die Gemini Intelligence zeichnet sich vor allem dadurch ab, dass sie Aufgaben proaktiv für euch übernehmen kann, wie das Buchen eines Leihrades in einer neuen Stadt, das Erstellen einer Einkaufsliste anhand eines Videos, das ihr gerade schaut oder das Buchen eines Reisetrips mit Zielen, wenn ihr nach einem Ort stöbert.

Eine Reisebroschüre kann man beispielsweise einfach mit der Kamera scannen und die Gemini Intelligence erstellt euch einen Ausflug mit der gewünschten Anzahl an Personen. Die Gemini Intelligence füllt eure Formulare aus, sie begleitet euch im Browser (Chrome) und sie verwandelt euer „Gelaber“ in einen schönen Text.

Für Pixel-Nutzer gibt es außerdem noch personalisierte Widgets, die man einfach per Sprache erstellen kann. Ihr beschreibt also, was das Widget können soll und wie es aussehen soll und die Gemini Intelligence erstellt das Widget nur für euch.

Dies ist nur der Anfang der Gemini Intelligence, Android wird damit immer mehr zu einem Betriebssystem, welches einem echten KI-Agenten ähnelt. Weitere Details zur Gemini Intelligence gibt es direkt bei Google und in diesem ausführlichen Video:

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13. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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