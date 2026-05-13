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Rabattwoche startet: Amazon senkt Preise auf Alltagsprodukte

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Amazon startet ab heute erneut eine Angebotswoche für Produkte des täglichen Bedarfs.

Die Aktion läuft laut Amazon bis zum 19. Mai 2026 und umfasst Zehntausende Produkte aus Bereichen wie Haushalt, Körperpflege, Gesundheit und Vorratshaltung. Nach Unternehmensangaben sind Rabatte von bis zu 30 Prozent möglich. Kunden können die Angebote über die Amazon-App oder die Website abrufen.

Prime-Mitglieder profitieren während der Aktionswoche von kostenlosen Lieferoptionen. In mehr als 70 deutschen Städten sollen zahlreiche Artikel noch am selben Tag zugestellt werden können. Alternativ nennt Amazon die Lieferung an Locker-Stationen, Amazon Counter oder einen festgelegten Amazon-Day-Termin.

Genannte Produktbereiche:

  • Haushalts- und Reinigungsartikel
  • Körperpflege und Kosmetik
  • Gesundheitsprodukte
  • Babyartikel und Vorratswaren

Zusätzlich verweist Amazon auf eine beauftragte HarrisX-Umfrage. Demnach werden schnelle Lieferungen in Deutschland besonders häufig bei Kleidung, Elektronik und Artikeln des täglichen Bedarfs genutzt.

Zur Aktion bei Amazon →

Alle Angebote bzw. einzelne Produktdeals findet ihr auf der Unterseite für Alltagsprodukte bzw. in den Tagesangeboten. Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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