FRITZ!OS 8.25 für die FRITZ!Box 5690 Pro ist verfügbar
Die FRITZ!Box 5690 Pro erhält mit FRITZ!OS 8.25 zahlreiche Fehlerbehebungen und kleinere Verbesserungen.
FRITZ! hat FRITZ!OS 8.25 für die FRITZ!Box 5690 Pro veröffentlicht. Das Update erweitert das System um Slowenisch als zusätzliche Sprache und konzentriert sich ansonsten vor allem auf Fehlerkorrekturen, Stabilität sowie Optimierungen in mehreren Funktionsbereichen.
Laut Changelog wurden unter anderem Probleme bei der Kindersicherung, der Priorisierung von Netzwerkverkehr, dem Online-Monitor und der Uploadleistung in bestimmten WLAN-Szenarien behoben.
Außerdem wurde die Einrichtung an Telekom-Glasfaser- und DSL-Anschlüssen vereinfacht und der Ausfallschutz für verschiedene IPv6- und Fest-IP-Szenarien erweitert.
FRITZ!OS 8.25 verbessert Internet, Heimnetz und Stabilität
Zu den wichtigsten Änderungen gehören:
- Fehlerbehebungen bei WLAN, Kindersicherung und Online-Monitor
- Optimierungen für Heimnetz und Geräteverwaltung
- Verbesserte Update-Stabilität und Browser-Kompatibilität
- Erweiterungen beim Ausfallschutz und neue SSL-Zertifikate
Auch im Heimnetz beseitigt das Update verschiedene Darstellungs- und Zuordnungsfehler bei Geräten und Repeatern. Darüber hinaus wurde die Verwaltung von Portfreigaben angepasst. Im Systembereich soll die Updatesuche robuster arbeiten und die Ersteinrichtung internationaler Geräte ohne zusätzlichen Neustart möglich sein.
Das Update sollte automatisch auf eurer FRITZ!Box eintreffen beziehungsweise zur Installation angeboten werden.
FRITZ!Box 5690 Pro – die Eckdaten
- Leistungsstarker integrierter Glasfaser- und DSL-Router
- Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s
- Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar
- Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s
- Triband-Mesh, 4×4 auf 6 GHz, 5 GHz und 2,4 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6
- WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s (Wi-Fi 7); 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6)
- 1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
- Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
- Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung
- 1x USB 3.1 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker
- Preis: 369 Euro (UVP)
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