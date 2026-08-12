Gemini vs. ChatGPT: Das „Milliarden-Battle“ der KI-Dienste
Google hat es wieder geschafft und wir haben noch dieses Jahr damit gerechnet, denn Gemini hat jetzt ebenfalls die Milliarde bei den aktiven Nutzern geknackt. Es ist der 14. Dienst von Google und der vielleicht wichtigste Dienst für die Zukunft.
Doch OpenAI war vorbereitet und scheint damit gerechnet zu haben, denn man hat kurz vor der Hardware-Offensive so ganz nebenbei in einem Blogeintrag verraten, dass man jetzt ebenfalls eine Milliarde aktive Nutzer bei ChatGPT im Monet hat.
Das letzte Update ist jetzt ein Jahr her, damals waren es 500 Millionen Nutzer im Monat, man konnte sich also verdoppeln. Aber das Wachstum hat sich auch etwas verlangsamt, was zeigt, dass die Konkurrenz immer mehr Druck bei OpenAI macht.
Bei Google sollte man noch eine Sache bedenken: Die Gemini-App ist auf quasi jedem Android-Smartphone vorinstalliert, ob da wirklich alle so aktiv nutzen, ist unklar. Bei iOS hat man „nur“ 100 Millionen Nutzer. Es ist nicht klar, was einen „aktiven Nutzer“ ausmacht, aktuell geht es vor allem um beeindruckende Zahlen.
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Gemini sind bei mir auf dem Phone, Tablet und der Smartwatch – und auf keinem der drei Geräte nutze ich das. Soviel zum Thema „aktive Nutzer“. 😄
Ach ja, aktiv nutze ich Gemini nur auf dem Nest Hub und auch das für eher simple Smart-Home-Anweisungen bezüglich Licht und Timer in der Küche. 🙃
Für den Erfolg dieser KI-Unternehmen sind die Nutzerzahlen (v.a. Privatnutzer) nur eingeschränkt relevant. Die große Masse nutzt das gratis mit stark eingeschränkter Funktionalität und werden zunehmend mit Werbung zugeballert. Im Gegensatz zu Google und v.a. OpenAI hat Anthropic einen viel höheren Anteil an Abo- und Pay-per-Use-Nutzern, wahrscheinlich sogar in absoluten Zahlen.
Und wieder unterschätzt der Autor Meta AI.
Meta hat direkt Zugang zu den Nutzern bei WhatsApp und Co. Das neue Modell steht Chat Gpt in nichts nach
Wie kommst du dazu, dass ich das unterschätze? Es ging in diesem Beitrag nicht um Meta, sondern diese beiden Meldungen.
Wie heißt denn das Modell von Meta, das dem besten OpenAI-Modell in nichts nachsteht?
Wenn man keine Ahnung hat sollte man mal googeln. Meta AI steht Chat GPT oder Gemini in nichts nach.
https://www.it-times.de/news/kampfansage-im-ki-markt-meta-fordert-openai-und-anthropic-mit-neuem-programmieragenten-heraus-185156/
Klingt jetzt aber eher nach einem ersten Versuch, aber nicht wirklich als ob es auf einem Level mit der Konkurrenz ist. Wie man es nutzen kann, geht aufs dem Artikel auch nicht hervor.
Oh Mann, wieder so ein Dunning-Kruger-Opfer!
Deine Ahnung scheint sich wohl nur auf das Posten von Links zu beschränken. Eine Antwort auf meine Frage kannst du nicht liefern.
Außerdem kannst du wohl nicht einen Chatbot wie ChatGPT von Metas Coding Agent unterscheiden.
Nun, ich habe recherchiert und für mich die Antwort gefunden. Meta holt hier stark auf, bleibt aber noch hinter den Top-Modellen von Anthropic und OpenAI zurück.
Du meinst aber nicht diesen komischen chat in WhatsApp, welchen man im Normalfall direkt deaktiviert. Bei Meta hätte ich ehrlich gesagt noch mehr Angst um meine Daten, als bei allen anderen Anbietern.
Doch genau dieser Chat der sich eben nicht abstellen lässt und gute Ergebnisse liefert. Da hat der Kommentator recht.
Würde keinen Cent auf OpenAI setzen, aber sehr viel auf Alphabet. Warum? Weil OpenAI unfassbar viel Geld verbrennt ohne dieses einzunehmen hatte mal die Zahl 100Mio Schulden pro Tag gelesen.. Die Frage ist wie lange das gut geht. Alphabet verbrennt zwar genauso viel Geld, hat aber die Power das jahrelang durchzuhalten weil sie eben nahezu unbegrenzte Ressourcen haben.
Also ich würde auf keinen der hier genannten wetten.
Mein Favorit ist der T1000, der kommt erst in ein paar Jahren. Aber der wird alles platt machen. Ich schwör!