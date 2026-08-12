Gemini vs. ChatGPT: Das „Milliarden-Battle“ der KI-Dienste

Google hat es wieder geschafft und wir haben noch dieses Jahr damit gerechnet, denn Gemini hat jetzt ebenfalls die Milliarde bei den aktiven Nutzern geknackt. Es ist der 14. Dienst von Google und der vielleicht wichtigste Dienst für die Zukunft.

Doch OpenAI war vorbereitet und scheint damit gerechnet zu haben, denn man hat kurz vor der Hardware-Offensive so ganz nebenbei in einem Blogeintrag verraten, dass man jetzt ebenfalls eine Milliarde aktive Nutzer bei ChatGPT im Monet hat.

Das letzte Update ist jetzt ein Jahr her, damals waren es 500 Millionen Nutzer im Monat, man konnte sich also verdoppeln. Aber das Wachstum hat sich auch etwas verlangsamt, was zeigt, dass die Konkurrenz immer mehr Druck bei OpenAI macht.

Bei Google sollte man noch eine Sache bedenken: Die Gemini-App ist auf quasi jedem Android-Smartphone vorinstalliert, ob da wirklich alle so aktiv nutzen, ist unklar. Bei iOS hat man „nur“ 100 Millionen Nutzer. Es ist nicht klar, was einen „aktiven Nutzer“ ausmacht, aktuell geht es vor allem um beeindruckende Zahlen.

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