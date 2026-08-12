Smartphones

Apple leakt alle neuen iPhones vorab in iOS 27

Oliver Schwuchow
Von

Apple hat sein komplettes Lineup an iPhones vorab in der 5. Beta von iOS 27 geleaked, so Macworld, denn es sind alle Modelle für den Herbst und das Frühjahr zu finden. Ohne Details und mit Codenamen, aber sowas kommt nicht oft vor.

Fünf neue iPhones erwarten uns, sechs neue iPhones, wenn man das Pro und Pro Max als einzelne Modelle einordnet. Das Pro und Ultra kommen in einem Monat und der Rest dürfte dann irgendwann Anfang 2027 auf einem Event gezeigt werden.

Apple iPhone Herbst 2026 Lineup

  • V63: Apple iPhone 18 Pro
  • V64: Apple iPhone 18 Pro Max
  • V68: Apple iPhone Ultra

Apple iPhone Frühjahr 2027 Lineup

  • V67: Apple iPhone 18
  • V62: Apple iPhone Air 2
  • V69: Apple iPhone 18e

Das ist also die „V6X“-Generation des iPhones, die „V7X“-Generation für Herbst 2027 macht sich aber auch schon bereit. Da feiert Apple dann das 20. Jubiläum des iPhones und dürfte wieder (wie beim iPhone X) ein großes Upgrade zeigen.

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