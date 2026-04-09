FRITZ!Smart Gateway bekommt Update mit neuen Smart-Home-Funktionen

Das Unternehmen FRITZ! hat für das FRITZ!Smart Gateway das finale Update auf FRITZ!OS 8.26 veröffentlicht.

Das Update bringt verschiedene Erweiterungen und Optimierungen für das Smart-Home-Gateway. Neu hinzugekommen ist die Unterstützung für Zigbee-Sensoren, die auch Helligkeitswerte erfassen können. Bereits angemeldete Sensoren müssen nach Angaben des Herstellers unter Umständen neu eingerichtet werden. Zudem wurde die offizielle Kompatibilitätsliste um weitere Geräte ergänzt.

FRITZ!OS 8.26 bringt Matter und Stabilitätsverbesserungen

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Integration von Gruppen, Vorlagen und Routinen über den Smart-Home-Standard Matter. Dieser soll laut FRITZ! die herstellerübergreifende Steuerung von Geräten verbessern.

Neben diesen funktionalen Neuerungen wurden die Funkverbindungen für DECT und Zigbee optimiert, um eine stabilere Kommunikation im Heimnetz sicherzustellen.

Weitere Änderungen im Überblick:

Neue Zigbee-Unterstützung für Helligkeitssensoren

Erweiterte Geräteliste im Zigbee-Bereich

Matter-Unterstützung für Gruppen und Routinen

Verbesserte Funkstabilität bei DECT und Zigbee

Fehlerbehebung bei IKEA-Rodret-Schaltern

Das FRITZ!Smart Gateway ist zum Preis von etwa 75 Euro im Handel verfügbar.

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