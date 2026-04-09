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Homematic IP Türschlossantrieb pro startet in den Handel – kostet 249,95 Euro

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© eQ-3 AG, www.eQ-3.com

Das Unternehmen eQ-3 bringt den Homematic IP Türschlossantrieb pro mit Sensorik und App-Steuerung in den Handel.

Der Homematic IP Türschlossantrieb pro ist ab sofort in vier Designvarianten erhältlich. Das System kombiniert digitale Zutrittssteuerung mit Sicherheitsfunktionen für die Haustür.

Laut Unternehmensangaben sollen integrierte Lage- und Erschütterungssensoren Manipulationen erkennen und Nutzer per App informieren. Optional kann eine verbundene Alarmsirene ausgelöst werden.

Öffnungs- und Schließvorgänge werden in der Homematic IP App dokumentiert. Dabei unterscheidet das System zwischen manueller Bedienung und Nutzung per Schlüssel. Ergänzend lassen sich automatische Verriegelungen zu festen Zeiten oder direkt nach dem Öffnen konfigurieren.

Funktionen, Einbau und Verfügbarkeit des Smart Locks

Die Steuerung erfolgt per App, Keypad, Fernbedienung oder Sprachbefehl. Zutrittsrechte können individuell und zeitlich begrenzt vergeben werden, etwa für Dienstleister oder Gäste.

Wichtige Merkmale im Überblick:

  • Sensorik zur Erkennung von Erschütterungen
  • Automatische Verriegelung und Zeitpläne
  • Flexible Zutrittsverwaltung
  • Nachrüstbare Installation ohne Zylindertausch

Der Antrieb arbeitet laut Hersteller optional geräuscharm und erreicht eine Batterielaufzeit von bis zu 1,5 Jahren. Die Montage erfolgt an der Innenseite der Tür und ist auch in Mietobjekten möglich. Achtung: Zur Montage muss der Schlüssel z. B. von einem Schlüsseldienst in der Länge gekürzt werden.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 249,95 Euro.

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8. März 2026 | Jetzt lesen →

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