Frühlingsdeal: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger

Auch mobiFlip beteiligt sich wieder an der alljährlichen Rabattwoche, die den Frühlingsanfang einläutet. Ab sofort könnt ihr mobiFlip Plus mit über 50 Prozent Rabatt buchen.

Das bedeutet: Bucht ihr monatlich, zahlt ihr pro Monat nur 1,11 Euro statt der üblichen 2,50 Euro. Schließt ihr das Jahresabo ab, dann zahlt ihr glatte 12 Euro pro Jahr (= 1 Euro pro Monat; statt 24 Euro pro Jahr).

Bestellbar ist das Frühlingsdeal-Aktionspaket ab sofort für einen begrenzten Zeitraum ausschließlich über diesen Link. Der Rabatt gilt dauerhaft, solange das Paket läuft. Die Aktion läuft nur eine Woche, also bis zum 17.03.2026.

Die Paketbestandteile sind auch mit Rabatt wie gewohnt:

Plus-Zugang mit dauerhaftem Rabatt

Rabatt Werbefreiheit für mobiFlip.de

für mobiFlip.de Schnellere Ladezeit der Website

Kein Nutzertracking

Dark Mode (optional)

Optimierte Beitragsansicht

Kommentarhervorhebung (nur auf Wunsch)

Unterstützt das Projekt fair und direkt :-)

Unabhängig davon gibt es nun Geschenkmitgliedschaften bei Steady. Damit lässt sich mobiFlip Plus (Standard) ganz einfach für andere Personen buchen und verschenken. Das entsprechende Paket findet ihr hier.

Ergänzende Information: 10 % der Erlöse gehen an den Dienstleister Steady für das Bereitstellen der Abo-Plattform. Bei einer Lastschriftzahlung fallen die geringsten Gebühren an. Danke!

Zum mobiFlip Plus Frühlingsdeal →