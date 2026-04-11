game Charts in Deutschland: Vier Neuheiten schaffen sofort den Sprung in die Topliste

Der Horror-Titel „Resident Evil Requiem“ bleibt laut den offiziellen game Charts im März auf Platz eins.

In den offiziellen game Charts für März 2026 haben vier neu veröffentlichte Spiele direkt vordere oder mittlere Platzierungen erreicht. Laut den Angaben zur Auswertung steigt „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ von Capcom auf Platz 7 ein, während „Pokémon Pokopia“ von Nintendo Rang 9 belegt.

Neue Spiele in den game Charts im März 2026

Ebenfalls neu dabei ist „WWE 2K26“ von 2K, das im Monat seiner Veröffentlichung auf Platz 12 startet. Die Top 20 komplettiert „Life is Strange: Reunion“ von Square Enix auf Rang 20. Das Spiel gehört zur bekannten Adventure-Reihe und setzt laut Vorlage auf ein Mystery-Szenario mit den Figuren Chloe und Max.

Die wichtigsten Platzierungen:

„Resident Evil Requiem“ bleibt auf Platz 1.

„Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ steigt auf Platz 7 ein.

„Pokémon Pokopia“ erreicht Platz 9.

„WWE 2K26“ startet auf Platz 12.

„Life is Strange: Reunion“ belegt Platz 20.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im März 2026 in Deutschland:

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.