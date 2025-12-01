Dienste

Gemini 2.0 kommt: Google plant „gewaltiges“ Design-Update

Autor-Bild
Von
|

Google und OpenAI liefern sich, gemeinsam mit ein paar kleineren Anbietern, im Moment einen spannenden Wettstreit der KI-Chatbots. Doch welchen nutzt man?

Das ist ein sehr subjektives Erlebnis, die einen finden ChatGPT, die anderen finden Gemini besser. Ich teste aktuell beide und tendiere immer mehr zu Gemini derzeit, aber ich stimme Raiza Martn zu, sie gab bei X an, dass ihr die Optik nicht so gut gefällt.  Doch das wird sich bald ändern, so Logan Kilpatrick vom Google AI Team.

Google arbeitet an einem „gewaltigen Investment“ für die Optik von Gemini, er bezeichnete es sogar als Version 2.0. Außerdem sei noch eine eigene App für die Macs in Arbeit. Wann die Neuerungen kommen, ist bisher allerdings noch unklar.

Amazon Alexa Logo 2025 Header

Alexa, was wurdest du 2025 am häufigsten gefragt?

Bei Amazon gibt es auch in diesem Jahr wieder einen kleinen Jahresrückblick für Alexa und man hat Listen veröffentlicht, in…

30. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Gemini 2.0 kommt: Google plant „gewaltiges“ Design-Update
Weitere Neuigkeiten
Samsung S95F im Test: Das ist mein neuer OLED TV
in Testberichte
Amazon Alexa Logo 2025 Header
Alexa, was wurdest du 2025 am häufigsten gefragt?
in News
Mein Tipp der Woche: Klaus (Weihnachtsfilm)
in Kommentar
Dkb Header
backFlip 48/2025: DKB überrascht mit der Rückkehr von „Cash im Shop“
in backFlip
EZVIZ erweitert CB8 Lite Kit um 4G-Funktion
in Smart Home
Globus Baumarkt führt Bonuskarte und Kunden-App ein
in Handel
Tchibo Mobil Logo
Tchibo MOBIL passt Homespot-Tarife und Router-Angebot an
in Tarife
DHL enthüllt: So boomen Onlinehändler am Black Friday
in Handel
MediaMarkt Saturn führt deutschlandweit „Personalized Service“ ein
in News
Sony Xperia 1 VI und 1 VII erhalten das November-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS