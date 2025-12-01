Gemini 2.0 kommt: Google plant „gewaltiges“ Design-Update

Google und OpenAI liefern sich, gemeinsam mit ein paar kleineren Anbietern, im Moment einen spannenden Wettstreit der KI-Chatbots. Doch welchen nutzt man?

Das ist ein sehr subjektives Erlebnis, die einen finden ChatGPT, die anderen finden Gemini besser. Ich teste aktuell beide und tendiere immer mehr zu Gemini derzeit, aber ich stimme Raiza Martn zu, sie gab bei X an, dass ihr die Optik nicht so gut gefällt. Doch das wird sich bald ändern, so Logan Kilpatrick vom Google AI Team.

Google arbeitet an einem „gewaltigen Investment“ für die Optik von Gemini, er bezeichnete es sogar als Version 2.0. Außerdem sei noch eine eigene App für die Macs in Arbeit. Wann die Neuerungen kommen, ist bisher allerdings noch unklar.