News

Alexa, was wurdest du 2025 am häufigsten gefragt?

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Amazon Alexa Logo 2025 Header

Bei Amazon gibt es auch in diesem Jahr wieder einen kleinen Jahresrückblick für Alexa und man hat Listen veröffentlicht, in denen die meistgenannten Suchbegriffe bei Alexa zu finden sind. Es geht um Sport, Prominente und viele weitere Dinge.

Ich habe euch ein paar der Listen von Amazon herausgesucht und die jeweiligen Anfragen aufgelistet. Der Rückblick von Google bietet zwar einen noch besseren Eindruck des Jahres, aber auch Alexa zeigt, was viele Nutzer gerade interessiert.

Fragen aus dem Bereich allgemeines Wissen:

  1. Wie hoch ist der Bitcoin-Kurs?
  2. Wie viele Einwohner hat Deutschland?
  3. Wie lange kocht man eine Kartoffel?
  4. Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt?
  5. Welche Farben hat ein Regenbogen?
  6. Wie hoch ist der Eiffelturm?
  7. Ist eine Avocado eine Frucht oder ein Gemüse?
  8. Wie viele Knochen hat der menschliche Körper?
  9. Wer hat Popcorn erfunden?

„Easter Eggs“ von Alexa

  1. Alexa, ich liebe dich.
  2. Alexa, ich mag dich.
  3. Alexa, mach mir ein Kompliment!
  4. Alexa, wie macht der Fuchs?
  5. Alexa, kannst du jodeln?
  6. Alexa, kannst du Bayerisch?
  7. Alexa, willst du mich heiraten?
  8. Alexa, kannst du rappen?
  9. Alexa, kannst du Jugendsprache?
  10. Alexa, was ist crazy?

Meistgespielte Songs

  1. Wackelkontakt – Oimara
  2. APT – Rosé & Bruno Mars
  3. Golden – HUNTR/X (KPop Demon Hunters)
  4. Sigma Boy – Betsy & Maria Iankovskaia
  5. Dorfkinder – Finnel
  6. Takedown – HUNTR/X (KPop Demon Hunters)
  7. Mona Lisa Motion – ZAH1DE
  8. Soda Pop – Saja Boys (KPop Demon Hunters)
  9. Mama hat gesagt – SDP, Sido & Esther Graf
  10. Bauch Beine Po – Shirin David

Meistgespielte Künstler:innen

  1. Ayliva
  2. Bruno Mars
  3. Apache 207
  4. Nina Chuba
  5. Helene Fischer
  6. Rosé
  7. Shirin David
  8. Sido
  9. SDP
  10. Roland Kaiser

Meistgefragte Persönlichkeiten

  1. Cristiano Ronaldo
  2. Lionel Messi
  3. Manuel Neuer
  4. iCrimax
  5. Elon Musk
  6. Kylian Mbappé
  7. Papst Franziskus
  8. MrBeast
  9. Thomas Müller
  10. Patrick Mayer

Meistgefragte Fußballvereine

  1. FC Bayern München
  2. Borussia Dortmund
  3. Hamburger SV
  4. Bayer 04 Leverkusen
  5. Eintracht Frankfurt
  6. VfB Stuttgart
  7. FC Schalke 04
  8. Real Madrid
  9. 1. FC Köln
  10. FC Barcelona
Spotify Logo Header 2024

Spotify wird bald teurer: Neue Preise ab 2026

Die jährliche Preiserhöhung der Streamingdienste, sei es Bewegtbild oder Musik, gehört in der aktuellen Zeit dazu und alle Anbieter testen…

25. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Wird Zeit dass man Alexa mithilfe von KI deutlich besser und mächtiger macht!
    Wie sonst kann die Menschheit in Zukunft Kartoffeln kochen das Licht an machen oder Gemüse von Obst unterscheiden.

    Antworten
  2. gork 🎖
    sagt am

    Bei uns ist das häufigste Kommando: Alexa Stopp

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Alexa, was wurdest du 2025 am häufigsten gefragt?
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Klaus (Weihnachtsfilm)
in Kommentar
Dkb Header
backFlip 48/2025: DKB überrascht mit der Rückkehr von „Cash im Shop“
in backFlip
EZVIZ erweitert CB8 Lite Kit um 4G-Funktion
in Smart Home
Globus Baumarkt führt Bonuskarte und Kunden-App ein
in Handel
Tchibo Mobil Logo
Tchibo MOBIL passt Homespot-Tarife und Router-Angebot an
in Tarife
DHL enthüllt: So boomen Onlinehändler am Black Friday
in Handel
MediaMarkt Saturn führt deutschlandweit „Personalized Service“ ein
in News
Sony Xperia 1 VI und 1 VII erhalten das November-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS
Forza Horizon 6 kommt 2026: Zeitraum für das neue Rennspiel
in Gaming
Mobiflip Header Logo
Black Weeks: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger – letzte Chance!
in Internes | Update