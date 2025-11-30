Bei Amazon gibt es auch in diesem Jahr wieder einen kleinen Jahresrückblick für Alexa und man hat Listen veröffentlicht, in denen die meistgenannten Suchbegriffe bei Alexa zu finden sind. Es geht um Sport, Prominente und viele weitere Dinge.

Ich habe euch ein paar der Listen von Amazon herausgesucht und die jeweiligen Anfragen aufgelistet. Der Rückblick von Google bietet zwar einen noch besseren Eindruck des Jahres, aber auch Alexa zeigt, was viele Nutzer gerade interessiert.

Fragen aus dem Bereich allgemeines Wissen:

Wie hoch ist der Bitcoin-Kurs? Wie viele Einwohner hat Deutschland? Wie lange kocht man eine Kartoffel? Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? Welche Farben hat ein Regenbogen? Wie hoch ist der Eiffelturm? Ist eine Avocado eine Frucht oder ein Gemüse? Wie viele Knochen hat der menschliche Körper? Wer hat Popcorn erfunden?

„Easter Eggs“ von Alexa

Alexa, ich liebe dich. Alexa, ich mag dich. Alexa, mach mir ein Kompliment! Alexa, wie macht der Fuchs? Alexa, kannst du jodeln? Alexa, kannst du Bayerisch? Alexa, willst du mich heiraten? Alexa, kannst du rappen? Alexa, kannst du Jugendsprache? Alexa, was ist crazy?

Meistgespielte Songs

Wackelkontakt – Oimara APT – Rosé & Bruno Mars Golden – HUNTR/X (KPop Demon Hunters) Sigma Boy – Betsy & Maria Iankovskaia Dorfkinder – Finnel Takedown – HUNTR/X (KPop Demon Hunters) Mona Lisa Motion – ZAH1DE Soda Pop – Saja Boys (KPop Demon Hunters) Mama hat gesagt – SDP, Sido & Esther Graf Bauch Beine Po – Shirin David

Meistgespielte Künstler:innen

Ayliva Bruno Mars Apache 207 Nina Chuba Helene Fischer Rosé Shirin David Sido SDP Roland Kaiser

Meistgefragte Persönlichkeiten

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Manuel Neuer iCrimax Elon Musk Kylian Mbappé Papst Franziskus MrBeast Thomas Müller Patrick Mayer

Meistgefragte Fußballvereine