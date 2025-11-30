Alexa, was wurdest du 2025 am häufigsten gefragt?
Bei Amazon gibt es auch in diesem Jahr wieder einen kleinen Jahresrückblick für Alexa und man hat Listen veröffentlicht, in denen die meistgenannten Suchbegriffe bei Alexa zu finden sind. Es geht um Sport, Prominente und viele weitere Dinge.
Ich habe euch ein paar der Listen von Amazon herausgesucht und die jeweiligen Anfragen aufgelistet. Der Rückblick von Google bietet zwar einen noch besseren Eindruck des Jahres, aber auch Alexa zeigt, was viele Nutzer gerade interessiert.
Fragen aus dem Bereich allgemeines Wissen:
- Wie hoch ist der Bitcoin-Kurs?
- Wie viele Einwohner hat Deutschland?
- Wie lange kocht man eine Kartoffel?
- Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt?
- Welche Farben hat ein Regenbogen?
- Wie hoch ist der Eiffelturm?
- Ist eine Avocado eine Frucht oder ein Gemüse?
- Wie viele Knochen hat der menschliche Körper?
- Wer hat Popcorn erfunden?
„Easter Eggs“ von Alexa
- Alexa, ich liebe dich.
- Alexa, ich mag dich.
- Alexa, mach mir ein Kompliment!
- Alexa, wie macht der Fuchs?
- Alexa, kannst du jodeln?
- Alexa, kannst du Bayerisch?
- Alexa, willst du mich heiraten?
- Alexa, kannst du rappen?
- Alexa, kannst du Jugendsprache?
- Alexa, was ist crazy?
Meistgespielte Songs
- Wackelkontakt – Oimara
- APT – Rosé & Bruno Mars
- Golden – HUNTR/X (KPop Demon Hunters)
- Sigma Boy – Betsy & Maria Iankovskaia
- Dorfkinder – Finnel
- Takedown – HUNTR/X (KPop Demon Hunters)
- Mona Lisa Motion – ZAH1DE
- Soda Pop – Saja Boys (KPop Demon Hunters)
- Mama hat gesagt – SDP, Sido & Esther Graf
- Bauch Beine Po – Shirin David
Meistgespielte Künstler:innen
- Ayliva
- Bruno Mars
- Apache 207
- Nina Chuba
- Helene Fischer
- Rosé
- Shirin David
- Sido
- SDP
- Roland Kaiser
Meistgefragte Persönlichkeiten
- Cristiano Ronaldo
- Lionel Messi
- Manuel Neuer
- iCrimax
- Elon Musk
- Kylian Mbappé
- Papst Franziskus
- MrBeast
- Thomas Müller
- Patrick Mayer
Meistgefragte Fußballvereine
- FC Bayern München
- Borussia Dortmund
- Hamburger SV
- Bayer 04 Leverkusen
- Eintracht Frankfurt
- VfB Stuttgart
- FC Schalke 04
- Real Madrid
- 1. FC Köln
- FC Barcelona
Wird Zeit dass man Alexa mithilfe von KI deutlich besser und mächtiger macht!
Wie sonst kann die Menschheit in Zukunft Kartoffeln kochen das Licht an machen oder Gemüse von Obst unterscheiden.
Bei uns ist das häufigste Kommando: Alexa Stopp