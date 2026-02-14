Generation Swipe: Wie Deutschland wirklich datet

Die repräsentative Bitkom-Befragung zeigt, dass Online-Dating in Deutschland je nach Alter, Geschlecht und Wohnort unterschiedlich verbreitet ist.

Zum Valentinstag hat der Digitalverband Bitkom Ergebnisse einer repräsentativen Befragung unter rund 1.500 Internetnutzern ab 16 Jahren veröffentlicht.

Die Daten zeigen, dass digitale Partnersuche für viele Menschen zum Alltag gehört, sich die Nutzung aber deutlich nach Lebensphase unterscheidet. Insgesamt geben 43 Prozent der Internetnutzer an, mindestens einmal ein Online-Dating-Angebot genutzt zu haben.

Besonders verbreitet ist die Partnersuche per App bei den unter 30-Jährigen. In dieser Altersgruppe haben laut Bitkom 60 Prozent bereits Online-Dating ausprobiert, vor allem über Apps und soziale Netzwerke.

Klassische Partnervermittlungen spielen hier eine deutlich geringere Rolle. Mit zunehmendem Alter sinkt die Nutzung, bleibt aber selbst bei den über 70-Jährigen relevant.

Online-Dating in Deutschland nach Alter, Geschlecht und Wohnort

Über alle Altersgruppen hinweg liegen Dating-Apps vor anderen Angeboten. Männer greifen laut Unternehmensangaben häufiger zu kostenpflichtigen Funktionen als Frauen, wobei ein hoher Bildungsabschluss unter den Zahlenden überdurchschnittlich verbreitet ist.

Zudem zeigen sich klare Unterschiede zwischen Stadt und Land, da Online-Dating in Großstädten häufiger genutzt wird als in kleineren Orten.

Zentrale Ergebnisse der Befragung

60 Prozent der 16- bis 29-Jährigen haben Online-Dating genutzt

20 Prozent der Männer zahlen für Dating-Angebote, bei Frauen sind es 9 Prozent

In Großstädten nutzen mehr Menschen Online-Dating als in Kleinstädten

Aus meiner Sicht unterstreichen die Zahlen vor allem, dass Online-Dating kein Randphänomen mehr ist, sondern ein fester Bestandteil sozialer Realität in vielen Altersgruppen geworden ist, wenn auch mit klaren Unterschieden im Nutzungsverhalten.