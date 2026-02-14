Gesellschaft

Generation Swipe: Wie Deutschland wirklich datet

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Phone Handy Tarif

Die repräsentative Bitkom-Befragung zeigt, dass Online-Dating in Deutschland je nach Alter, Geschlecht und Wohnort unterschiedlich verbreitet ist.

Zum Valentinstag hat der Digitalverband Bitkom Ergebnisse einer repräsentativen Befragung unter rund 1.500 Internetnutzern ab 16 Jahren veröffentlicht.

Die Daten zeigen, dass digitale Partnersuche für viele Menschen zum Alltag gehört, sich die Nutzung aber deutlich nach Lebensphase unterscheidet. Insgesamt geben 43 Prozent der Internetnutzer an, mindestens einmal ein Online-Dating-Angebot genutzt zu haben.

Besonders verbreitet ist die Partnersuche per App bei den unter 30-Jährigen. In dieser Altersgruppe haben laut Bitkom 60 Prozent bereits Online-Dating ausprobiert, vor allem über Apps und soziale Netzwerke.

Klassische Partnervermittlungen spielen hier eine deutlich geringere Rolle. Mit zunehmendem Alter sinkt die Nutzung, bleibt aber selbst bei den über 70-Jährigen relevant.

Online-Dating in Deutschland nach Alter, Geschlecht und Wohnort

Über alle Altersgruppen hinweg liegen Dating-Apps vor anderen Angeboten. Männer greifen laut Unternehmensangaben häufiger zu kostenpflichtigen Funktionen als Frauen, wobei ein hoher Bildungsabschluss unter den Zahlenden überdurchschnittlich verbreitet ist.

Zudem zeigen sich klare Unterschiede zwischen Stadt und Land, da Online-Dating in Großstädten häufiger genutzt wird als in kleineren Orten.

Zentrale Ergebnisse der Befragung

  • 60 Prozent der 16- bis 29-Jährigen haben Online-Dating genutzt
  • 20 Prozent der Männer zahlen für Dating-Angebote, bei Frauen sind es 9 Prozent
  • In Großstädten nutzen mehr Menschen Online-Dating als in Kleinstädten

Aus meiner Sicht unterstreichen die Zahlen vor allem, dass Online-Dating kein Randphänomen mehr ist, sondern ein fester Bestandteil sozialer Realität in vielen Altersgruppen geworden ist, wenn auch mit klaren Unterschieden im Nutzungsverhalten.

Waipu Tv

waipu.tv überrascht mit Disney+ Aktion – alle Details zum Valentins-Deal

Waipu.tv startet zum Valentinstag eine zeitlich befristete Rabattaktion mit Disney+ für Neu- und Bestandskunden. Nach Unternehmensangaben läuft die Kampagne von…

10. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Maximilian 🔱
    sagt am

    Online-Dating habe ich zum Glück nie genutzt. Viel zu unpersönlich.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gesellschaft / Generation Swipe: Wie Deutschland wirklich datet
Weitere Neuigkeiten
Telefon Schrei Phone
Beschwerden konstant hoch: Rufnummernmissbrauch bleibt großes Problem
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv startet drei neue Sony-Kanäle
in News
Carsharing-Revolution: teilAuto wird zur Genossenschaft
in Mobilität
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: EA verteidigt die Spitze, Rockstar folgt dicht dahinter
in Gaming
Neuer MG4 kommt: Von unter 20.000 Euro bis 45.000 Euro mit 435 PS
in Mobilität
Digitale Rezepte, Impfungen, Teilnotdienste: So plant die Bundesregierung Apotheken zu stärken
in Handel
Tesla startet 3.000 € Bonus für Model Y
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv überrascht mit Disney+ Aktion – alle Details zum Valentins-Deal
in Schnäppchen | Update
Dhl Packstation
DHL-Wartung legt Packstationen am Valentinstag teilweise lahm
in News
Audi A2 e-tron: Ein guter Blick auf das Elektroauto
in Mobilität