Schnäppchen

waipu.tv überrascht mit Disney+ Aktion – alle Details zum Valentins-Deal

Waipu Tv

Waipu.tv startet zum Valentinstag eine zeitlich befristete Rabattaktion mit Disney+ für Neu- und Bestandskunden.

Nach Unternehmensangaben läuft die Kampagne von Dienstag, 10.02.2026, 10:00 Uhr, bis Sonntag, 15.02.2026, 23:59 Uhr. In diesem Zeitraum gewährt waipu.tv 50 Prozent Preisnachlass für zwölf Monate auf das Paket Perfect Plus mit Disney+ als Jahresangebot.

Der Rabatt gilt laut waipu.tv für drei Varianten von Disney+. Kunden können zwischen Standard mit Werbung, Standard ohne Werbung und Premium wählen. Das Angebot richtet sich ausdrücklich an Neu- und Bestandskunden und ist auf die genannte Laufzeit begrenzt.

Valentinstagsangebot von waipu.tv mit Disney+

Waipu.tv verbindet in der Aktion sein Fernsehangebot mit dem Streamingkatalog von Disney+. Das Unternehmen verweist dabei auf Funktionen wie Restart und Aufnahme sowie auf das kombinierte Abrufen von TV-Sendern und Filmen und Serien innerhalb eines Pakets.

Die Jahrespakete im Überblick

Nach Angaben des Unternehmens können Kunden beim Premium-Jahrespaket im ersten Jahr bis zu 155 Euro sparen. Alle Preise gelten für zwölf Monate und setzen ein Jahrespaket voraus.

Zur waipu.tv Disney+ Aktion →

