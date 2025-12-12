Gigaset COMFORT 600 SIM: Klassisches Telefon ohne Festnetzanschluss
Das neue Gigaset COMFORT 600 SIM verbindet Festnetz-Bedienung mit LTE-Mobilfunk und kostet 69,99 Euro.
Der deutsche Kommunikationsspezialist Gigaset hat sein neues COMFORT 600 SIM vorgestellt, ein LTE-Telefon, das ohne klassischen Festnetzanschluss funktioniert. Das Gerät nutzt Voice-over-LTE (VoLTE) für HD-Sprachqualität und benötigt nur eine Nano-SIM-Karte zur Inbetriebnahme. Zielgruppe sind Nutzer, die flexibel und ortsunabhängig telefonieren möchten, ohne dabei auf vertraute Bedienung zu verzichten.
Das Gerät verfügt über ein großes 2,4-Zoll-Farbdisplay mit hohem Kontrast, intuitive Menüführung und eine ergonomisch gewölbte Rückschale, die 18 Millimeter flach ist. Die HD-Sprachqualität sowie Freisprechfunktion und Bluetooth 5.0 für Headsets und Hörgeräte gehören zum Standard.
Das Gerät bietet weitere Features wie drei Direktwahltasten für wichtige Kontakte, Sperr- und Vertrauenslisten zur Abwehr unerwünschter Anrufe sowie ein Telefonbuch für bis zu 500 Einträge. Die Lademöglichkeiten erfolgen per Ladeschale oder USB-C, und laut Gigaset ermöglicht die AkkuLife+-Technologie bis zu 50 Prozent längere Akkulebensdauer.
Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 69,99 Euro. Das COMFORT 600 SIM ist ab sofort im Fachhandel und im Gigaset Onlineshop erhältlich.
Kann ja jeder meckern über Gigaset. Smartphones von denen würde ich nicht kaufen aber die klassischen Telefone sind spitze