Gigaset COMFORT 600 SIM: Klassisches Telefon ohne Festnetzanschluss

Das neue Gigaset COMFORT 600 SIM verbindet Festnetz-Bedienung mit LTE-Mobilfunk und kostet 69,99 Euro.

Der deutsche Kommunikationsspezialist Gigaset hat sein neues COMFORT 600 SIM vorgestellt, ein LTE-Telefon, das ohne klassischen Festnetzanschluss funktioniert. Das Gerät nutzt Voice-over-LTE (VoLTE) für HD-Sprachqualität und benötigt nur eine Nano-SIM-Karte zur Inbetriebnahme. Zielgruppe sind Nutzer, die flexibel und ortsunabhängig telefonieren möchten, ohne dabei auf vertraute Bedienung zu verzichten.

Das Gerät verfügt über ein großes 2,4-Zoll-Farbdisplay mit hohem Kontrast, intuitive Menüführung und eine ergonomisch gewölbte Rückschale, die 18 Millimeter flach ist. Die HD-Sprachqualität sowie Freisprechfunktion und Bluetooth 5.0 für Headsets und Hörgeräte gehören zum Standard.

Das Gerät bietet weitere Features wie drei Direktwahltasten für wichtige Kontakte, Sperr- und Vertrauenslisten zur Abwehr unerwünschter Anrufe sowie ein Telefonbuch für bis zu 500 Einträge. Die Lademöglichkeiten erfolgen per Ladeschale oder USB-C, und laut Gigaset ermöglicht die AkkuLife+-Technologie bis zu 50 Prozent längere Akkulebensdauer.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 69,99 Euro. Das COMFORT 600 SIM ist ab sofort im Fachhandel und im Gigaset Onlineshop erhältlich.