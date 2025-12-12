Hardware

Gigaset COMFORT 600 SIM: Klassisches Telefon ohne Festnetzanschluss

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Das neue Gigaset COMFORT 600 SIM verbindet Festnetz-Bedienung mit LTE-Mobilfunk und kostet 69,99 Euro.

Der deutsche Kommunikationsspezialist Gigaset hat sein neues COMFORT 600 SIM vorgestellt, ein LTE-Telefon, das ohne klassischen Festnetzanschluss funktioniert. Das Gerät nutzt Voice-over-LTE (VoLTE) für HD-Sprachqualität und benötigt nur eine Nano-SIM-Karte zur Inbetriebnahme. Zielgruppe sind Nutzer, die flexibel und ortsunabhängig telefonieren möchten, ohne dabei auf vertraute Bedienung zu verzichten.

Das Gerät verfügt über ein großes 2,4-Zoll-Farbdisplay mit hohem Kontrast, intuitive Menüführung und eine ergonomisch gewölbte Rückschale, die 18 Millimeter flach ist. Die HD-Sprachqualität sowie Freisprechfunktion und Bluetooth 5.0 für Headsets und Hörgeräte gehören zum Standard.

Das Gerät bietet weitere Features wie drei Direktwahltasten für wichtige Kontakte, Sperr- und Vertrauenslisten zur Abwehr unerwünschter Anrufe sowie ein Telefonbuch für bis zu 500 Einträge. Die Lademöglichkeiten erfolgen per Ladeschale oder USB-C, und laut Gigaset ermöglicht die AkkuLife+-Technologie bis zu 50 Prozent längere Akkulebensdauer.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 69,99 Euro. Das COMFORT 600 SIM ist ab sofort im Fachhandel und im Gigaset Onlineshop erhältlich.

Simon Mobile

SIMon mobile startet Winter-Deal: 70-GB-Tarif dauerhaft günstiger

Der Anbieter SIMon mobile hat seine Tarifstruktur im Winter-Deal überarbeitet und bietet 70 GB nun dauerhaft für 9,99 Euro monatlich…

9. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Dieseldieter 🍀
    sagt am

    Kann ja jeder meckern über Gigaset. Smartphones von denen würde ich nicht kaufen aber die klassischen Telefone sind spitze

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Hardware / Gigaset COMFORT 600 SIM: Klassisches Telefon ohne Festnetzanschluss
Weitere Neuigkeiten
MagentaTV startet auf Hisense-TVs
in News
Payback
Alnatura und PAYBACK verlängern Partnerschaft langfristig
in Handel
Deutschland Germany De Schland
Bundesregierung startet „EinfachMachen“-Portal für Bürokratierückbau
in Gesellschaft
Auspuff Diesel Abgas
Biosprit-Quote zu niedrig: ADAC kritisiert Kabinetts-Gesetzentwurf scharf
in Mobilität
FlixTrain greift an: 65 Hochgeschwindigkeitszüge gegen die Deutsche Bahn
in Mobilität
Lidl
Lidl punktet erneut: Vemondo räumt bei den V-Label-Awards ab
in Handel
Apple Airtag Airtags Header
Apple-Leak für 2026: AirTags 2, neuer HomePod und mehr
in Smart Home
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Nutzer verärgert: Amazon streicht neue Funktion bei Prime Video
in Dienste
Die große Überraschung: Das Verbrenner-Aus ab 2035 ist Geschichte
in Mobilität
Divinity: Das nächste Spiel von Larian Studios
in Gaming