SIMon mobile startet Winter-Deal: 70-GB-Tarif dauerhaft günstiger

Der Anbieter SIMon mobile hat seine Tarifstruktur im Winter-Deal überarbeitet und bietet 70 GB nun dauerhaft für 9,99 Euro monatlich an.

Der Mobilfunkanbieter SIMon mobile hat am heutigen Tag sein Tarifportfolio angepasst. Laut Unternehmensangaben ist die 70-GB-Variante (ehemals 50 GB) jetzt als Winter-Deal zum Preis von 9,99 Euro pro Monat bei Rufnummernmitnahme verfügbar.

Parallel dazu wurde der 100-GB-Tarif nach einer Pause wieder ins Angebot aufgenommen und kostet 19,99 Euro monatlich. Der 150-GB-Tarif erfährt jedoch eine Preisanpassung nach oben: Die Grundgebühr klettert von bisher 16,99 Euro auf 21,99 Euro pro Monat, wie auch für Neukunden ohne Rufnummernmitnahme gilt.

Übersicht der neuen SIMon-Mobile-Tarife im Detail

Alle Tarife nutzen das Vodafone-Netz mit 5G-Unterstützung und bieten Allnet-Flat sowie SMS-Flat. Die verfügbaren Optionen im Überblick:

Tarifvarianten mit Laufzeit und Datenvolumen:

Flex 20 GB: 8,99 Euro (mit Rufnummernmitnahme, sonst 11,99 Euro)

Flex 50 GB / 70 GB: 9,99 Euro (mit Rufnummernmitnahme, sonst 12,99 Euro)

Flex 100 GB: 19,99 Euro (mit Rufnummernmitnahme, sonst 22,99 Euro)

Flex 150 GB: 21,99 Euro (für alle Kunden gleich)

Sämtliche Verträge haben eine Laufzeit von einem Monat mit ebenso langer Kündigungsfrist und sind optional als eSIM buchbar. Das Upload-Tempo liegt über alle Tarife hinweg bei 25 Mbit/s, während die Download-Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s erreicht. Der Anschlusspreis entfällt bei allen Optionen.

Zu SIMon mobile →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.