Gigaset und Punkt. starten Smartphone-Produktion in Europa

Das auf digitale Minimalismusprodukte spezialisierte Schweizer Unternehmen Punkt. hat eine Produktionspartnerschaft mit dem deutschen Hersteller Gigaset, der inzwischen zu VTech gehört, geschlossen.

Ziel dieser Zusammenarbeit sei es, künftig Mobilfunkgeräte vollständig in Europa zu fertigen und weltweit zu vertreiben. Die Geräte sollen sich durch besondere Datensouveränität und ein hohes Maß an Kontrolle für die Nutzenden auszeichnen. Sie richten sich sowohl an Geschäfts- als auch an Privatkunden.

Punkt. versteht sich als Alternative zu den großen US-amerikanischen Technologiekonzernen. Das Unternehmen verfolgt ein Geschäftsmodell, bei dem Nutzer für den Schutz und die Speicherung ihrer Daten zahlen, statt diese für Werbezwecke verwenden zu lassen. Die Kooperation mit Gigaset soll die Grundlage dafür schaffen, in Europa gefertigte Geräte mit transparentem Technologieeinsatz auf den Markt zu bringen.

Produktionsstandort Europa und technische Umsetzung

Gigaset bringt seine langjährige Fertigungserfahrung in die Partnerschaft ein. Das Unternehmen produziert in Deutschland, unter Einsatz automatisierter Montageprozesse. Die Retourenquote der Produkte liegt nach eigenen Angaben deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Punkt integriert diese Fertigung in sein eigenes Software- und Systemökosystem, das in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Unternehmen Apostrophy entwickelt wurde.

Neben der Herstellung in Europa sollen die neuen Geräte eine Plattform bieten, die auf Datenschutz und technische Unabhängigkeit ausgelegt ist. Damit will Punkt. gezielt Nutzer ansprechen, die sich bewusst gegen die datenintensiven Systeme der globalen Marktführer entscheiden. Das erste gemeinsam produzierte Mobilfunkgerät soll im vierten Quartal 2025 auf den Markt kommen.

