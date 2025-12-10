Gesellschaft

Glasfaser und 5G wachsen, Postmarkt mit Rückgängen: Neue Zahlen der Bundesnetzagentur veröffentlicht

Autor-Bild
Von
|
Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg

Die Bundesnetzagentur hat ihren Tätigkeitsbericht 2024/2025 veröffentlicht und zeigt Fortschritte beim Netzausbau sowie Rückgänge im Briefmarkt.

Laut Bundesnetzagentur verfügten Mitte 2025 rund 5,8 Millionen Haushalte und Unternehmensstandorte über einen aktiven Glasfaseranschluss. Weitere 3,7 Millionen Anschlüsse seien technisch fertiggestellt, aber noch nicht gebucht.

Damit stehen nach Angaben der Behörde insgesamt 9,5 Millionen Glasfaseranschlüsse zur Verfügung. Präsident Klaus Müller betonte, dass Wettbewerb und Verbraucherschutz zentrale Ziele beim Glasfaserausbau bleiben.

Im Mobilfunkbereich erreichte die 5G-Versorgung im Juli 2025 etwa 94,6 Prozent der Fläche Deutschlands. Der Anteil schlecht versorgter Gebiete mit mobilem Breitband sank auf circa 13 Prozent, während weiße Flecken ohne Netz bei 1,9 Prozent blieben. Die Bundesnetzagentur sieht hierin einen Fortschritt gegenüber dem Vorjahr.

Postmarkt weiter im Rückgang

Im Jahr 2024 wurden 10,16 Milliarden Briefe befördert, rund 6,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Parallel sanken die Umsätze im Briefmarkt um 4,4 Prozent, während für 2025 laut Behörde eine leichte Erholung um etwa 2 Prozent erwartet wird. Hauptgrund dafür seien Preissteigerungen der Deutschen Post DHL, die mit einem Umsatzanteil von 87 Prozent weiterhin den Markt dominiert.

Deutlich gestiegen sind die Bürgereingaben zu Postthemen: Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die Behörde 22.891 Eingaben. Bei gehäuften Beschwerden aus bestimmten Regionen veranlasst die Bundesnetzagentur Anlassprüfungen, von denen zwischen 2023 und Mitte 2025 insgesamt 65 durchgeführt wurden.

Auch die Schlichtungsstelle Post meldete mit 4.115 Eingängen im Jahr 2024 einen neuen Höchststand, wobei vor allem verlorene oder entwendete Sendungen im Mittelpunkt standen.

Die Tätigkeitsberichte könnt ihr in vollem Umfang online abrufen.

Wann lohnt sich ein Elektroauto wirklich?

Der Südwestrundfunk bietet mit dem E-Auto-Checker eine Möglichkeit, zu ermitteln, wann sich ein Elektroauto im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor…

10. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gesellschaft / Glasfaser und 5G wachsen, Postmarkt mit Rückgängen: Neue Zahlen der Bundesnetzagentur veröffentlicht
Weitere Neuigkeiten
Humanoider Roboter: Tesla bringt Optimus nach Deutschland
in News
Ja Mobil Penny Mobil
ja! mobil und Penny Mobil starten 25-GB-Datenpolster
in Tarife
Wann lohnt sich ein Elektroauto wirklich?
in Dienste
Product Use
Ring Intercom Audio zum neuen Bestpreis: Die Gegensprechanlage für 29,99 € smart gemacht
in Smart Home | Update
Apple iPhone Fold: Über 10 Millionen Einheiten geplant
in Smartphones
Ford Logo Header
Ford: „Wir kämpfen jetzt um unser Überleben“
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
Hier sehen wir den neuen Cupra Born für 2026
in Mobilität
Immer mehr Automarken aus China kommen nach Europa
in Mobilität
Facebook Logo Icon Header
Facebook spendiert der App ein neues Design
in Social
Das ist der neue Opel Astra für 2026
in Mobilität