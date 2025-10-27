Gaming

God of War: So sieht das eingestellte Spiel aus

Das aktuelle Jubiläumsjahr rund um God of War verläuft bisher ruhig, auch wenn Sony viel für die Marke geplant hat. Es wird ein komplett anderes Spiel kommen, es ist ein neuer Hauptteil der Reihe in Entwicklung und die Serie steht auch noch an.

Doch Sony wollte im Rahmen der Live-Service-Offensive eigentlich auch einen Multiplayer-Titel für God of War haben, den man viele Jahre entwickelte und um den sich Bluepoint als PlayStation Studio kümmerte – das Projekte endete 2025.

Sony selbst sprach nie über dieses Projekt und wird es vermutlich auch nicht tun, aber MP1st hat exklusive Screenshots zugespielt bekommen. Darauf sieht man, dass es in die Ära der griechischen Saga zurückgegangen wäre. Details zum Spiel selbst fehlen jedoch, aber Sony hatte nicht genug Vertrauen in dieses Projekt.

Als Singleplayer-Fan stört mich diese Entscheidung von Sony nicht, im Gegenteil, hoffentlich lernt man aus dieser Live-Service-Strategie und fokussiert sich mit der PS6-Ära wieder mehr auf die Stärken der PlayStation Studios. Ein paar Multiplayer-Titel darf es ja gerne geben, aber da wollte man einfach zu viel von den Studios.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Man muss halt nicht alles zu einem Multiplayer machen. Genauso wenig wie man aus allem Open World machen sollte.
    Ich trauere einem God of War Multiplayer auch in keinster Weise nach.

