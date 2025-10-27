Absturz der Xbox: „Unser größter Konkurrent ist keine andere Konsole“

Die Xbox von Microsoft befindet sich seit Jahren im Abwärtstrend und die Series-Generation kam eigentlich nur zum Start gut an. Gründe gibt es viele, aber vor allem die neuen Zielvorgaben für den Gewinn der Sparte machen es schwierig.

Nicht jeder mag die neue Strategie von Microsoft, denn letzte Woche kündigte man sogar erstmals Halo für die PlayStation 5 an. Doch das Spiel wird sich dort sicher deutlich besser als auf der Xbox verkaufen und derzeit zählt nur das bei Microsoft.

Die PlayStation ist kein Konkurrent mehr

Die PlayStation ist kein Konkurrent mehr für die Xbox, so Matt Booty, denn „unser größter Konkurrent ist keine andere Konsole“. Microsoft sieht TikTok, Filme und Co. als größte Herausforderung und will die Spieler daher in Zukunft dort abholen, wo sie sind. Ein valides Argument? Nein, nicht wirklich, das kann man leicht widerlegen.

Natürlich haben klassische Konsolen in der heutigen Zeit andere Konkurrenten als damals, aber der Erfolg der Sony PlayStation und Nintendo Switch zeigen, dass es auch noch eine große Zielgruppe gibt, die weiterhin sehr aktiv die Konsolen nutzt.

Die Switch 2 feiert derzeit sogar einen Rekord nach dem anderen.

Ein TikTok-Nutzer, der am Abend lieber durch seine Timeline scrollt, wird wohl kaum eine Runde zocken, ein PlayStation-Nutzer ist dafür schon eher zu begeistern. In meinen Augen lenkt Matt Booty mit dieser Aussage in der New York Times nur ab.

Microsoft hat Xbox-Hardware aufgegeben

Sony und Nintendo kämpfen auch mit anderen Medien, aber sie bieten dennoch sehr lukrative Gaming-Plattformen an. Diese Aussage stimmt also nicht, es gibt in der heutigen Zeit mehr Auswahl für Entertainment vor dem Fernseher, das stimmt und trifft auch Netflix und Co., aber die Konkurrenz für die Xbox sind Konsolen.

Die letzten Wochen und Aussagen wie diese zeigen, dass Microsoft die Hardware aber eigentlich schon aufgegeben hat. Es kommt zwar eine neue Xbox, aber mit einem teuren Highend-PC wird es auch nicht leichter gegen die TikTok-Nutzer anzukommen. Wenn das also die Konkurrenz ist, benötigt es keine neue Xbox mehr.

Und genau damit rechne ich nach der nächsten Xbox-Generation.