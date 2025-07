Google: Alte Pixel-Smartphones gehen in Flammen auf

Google kämpft bei einem Pixel-Modell mit einem ähnlichen Problem, wie Samsung damals beim Galaxy Note 7, denn das Pixel 6a geht immer wieder in Flammen auf.

Bei Google ist dieses Problem seit einer Weile bekannt, es gab daher sogar ein Update, welches den Akku limitieren und das verhindern sollte. Doch das scheint nicht auszureichen, denn selbst mit diesem Android-Update kommt es noch vor.

Ein Nutzer bei Reddit berichtet, dass sein Google Pixel 6a nach diesem Update auf seinem Nachttisch, während es an einem Ladegerät für das Steam Deck hing, in Flammen aufging. Google tauscht übrigens auch Akkus aus, man weiß also, dass die Software alleine nicht ausreicht, in diesem Fall wurde der Akku nicht getauscht.

Google selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert, wird aber vermutlich angeben, dass der Nutzer noch mehr hätte tun können. Vielleicht stimmt es, aber es spielt keine Rolle, wichtig ist nur, dass sich alle Nutzer mit einem Pixel 6a genau mit dem Problem beschäftigen und schauen, dass sie selbst nicht davon betroffen sind.

Ihr bekommt die entsprechenden Details direkt bei Google und könnt prüfen, ob euer Pixel 6a eventuell sogar für einen kostenlosen Akkutausch infrage kommt.

