Laden wird billiger: Shell und Mainova starten E-Auto-Offensive in Hessen

Die Unternehmen Shell und Mainova erweitern ihre Kooperation für ein verbessertes Ladenetz für E-Autos in Hessen und Deutschland.

Die Kooperation verbessert Zugang zu Ladeinfrastruktur und digitalen Services. Mainova betreibt rund 750 Ladepunkte in Hessen, Shell rund 2.200 Schnellladepunkte sowie ein großes europäisches Roamingnetz über die App.

Mainova-Kunden erhalten laut Angaben 20 Prozent Rabatt auf den kWh-Preis an Mainova-Ladesäulen bei Nutzung der Shell-App. Nutzer profitieren zudem von erweiterten Konditionen und größerem Ladenetz.

Die Partnerschaft soll vor Ort sichtbar werden, etwa durch Hinweise an Ladesäulen und die Verknüpfung der beiden Angebote.

Ich sehe die Kooperation als sinnvollen Schritt, da sie regionale Infrastruktur und ein großes Netz verbindet und das Laden für E-Auto-Fahrer vereinfachen kann.