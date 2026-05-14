Unterhaltung

Last One Laughing: Das ist die große Überraschung bei Staffel 7

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Lol 6 Michael Bully Herbig Set 061 (1)

Am 14. Mai startet die 7. Staffel von Last One Laughing alias LOL bei Amazon Prime Video und es gab in den letzten Wochen schon viele Details und Marketing. Vor ein paar Tagen gab es beispielsweise den Trailer, den ihr weiter unten sehen könnt.

Amazon nannte auch nach und nach die Kandidaten, in diesem Jahr sind Carolin Kebekus, Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker, Olaf Schubert, Martina Hill, Barbara Schöneberger, Torsten Sträter und Tedros „Teddy“ Teclebrhan dabei.

Allerdings versprach man noch eine große Überraschung beim 10. Kandidaten und diese hat Amazon bei der Premiere in Berlin gelüftet. Michael Bully Herbig selbst nimmt in diesem Jahr an seinem eigenen Format teil und ist der 10. Kandidat.

Moderiert wird die neue LOL-Staffel von Hape Kerkeling, der in seine bekannte Rolle als Horst Schlämmer schlüpft. Sechs Folgen sind geplant, ab heute geht es exklusiv bei Amazon Prime Video los und es gibt wie immer zwei Folgen pro Woche.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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