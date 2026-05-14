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Mit PS5-Version? Red Dead Redemption 2 landet bei PlayStation Plus

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Sony hat weitere Neuzugänge für PlayStation Plus verraten, am 19. Mai gibt es unter anderem Star Wars Outlaws, was ich übrigens empfehlen kann. Das ist kein großes Highlight, ich fand es aber gar nicht so schlecht. Aber ein anderes Spiel hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Red Dead Redemption 2 kommt ins Abo.

Eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite, für mich eines der besten Spiele aller Zeiten. Ich überlege auch, ob ich einen neuen Durchlauf starte, aber ich warte seit Jahren auf eine PS5-Version. Nicht, weil die Grafik nicht ausreichend gut wäre, sondern weil ich 60 fps sehen möchte, die 30 fps sind im Jahr 2026 doch hart.

Sehen wir mit dem Release im Abo womöglich die lang ersehnte PS5-Version, die seit Monaten im Raum steht? Schwer zu sagen, schön wäre es langsam, aber ich glaube nicht so richtig daran. Auch wenn ich es mir wünsche, dann das wäre ein sehr guter Titel für den Sommer, bevor dann im Herbst endlich GTA 6 erscheint.

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12. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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