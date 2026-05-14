GTA 6: Starten nächste Woche die Vorbestellungen?

Während diese Woche viele auf Trailer 3 von GTA 6 gewartet haben (noch sind es zwei Tage, aber ich rechne nicht mehr damit), stellt sich weiterhin die Frage, was mit den möglichen Vorbestellungen ist, die ja angeblich sehr bald starten sollen.

Jetzt gibt es neue Meldungen, die dieses Gerücht befeuern, denn gleich mehrere Nutzer berichten von einer Mail, die sie von Best Buy in den USA bekommen haben, wo mit einer Aktion für GTA 6 zwischen dem 18. und 21. Mai geworben wird.

Starten am Montag die Vorbestellungen für GTA 6?

Take-Two veröffentlicht am 21. Mai seine Geschäftszahlen und viele rechnen damit, dass es vorher auf jeden Fall etwas zu GTA 6 geben wird. Wir nähern und immerhin auch langsam dem 26. Mai, dem Datum, an dem GTA 6 einst erscheinen sollte.

Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass man an diesem Tag den Fokus auf „heute hätte GTA 6 erscheinen sollen“-Meldungen legen möchte, da würde ich kurz vorher auch neues Material veröffentlichen, welches die Aufmerksamkeit bekommt.