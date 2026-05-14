KI ersetzt Chefs: Jeder dritte Beschäftigte glaubt daran
Eine aktuelle Bitkom-Umfrage zeigt, dass viele Beschäftigte in Deutschland KI als Ersatz für Führungskräfte und Jobs sehen.
29 Prozent halten ihre Vorgesetzten für durch KI ersetzbar. 23 Prozent sehen die eigene Tätigkeit als weitgehend ersetzbar. 22 Prozent berichten, dass in ihren Unternehmen Stellen nicht nachbesetzt oder abgebaut werden, weil KI Aufgaben übernimmt.
38 Prozent der Erwerbstätigen erhalten KI-Zugänge über den Arbeitgeber, 27 Prozent nutzen sie aktiv, 11 Prozent haben Zugang ohne Nutzung. 31 Prozent haben kein Angebot, 26 Prozent sind unsicher, 4 Prozent machen keine Angaben.
Ergebnisse im Überblick:
- 29 Prozent der Beschäftigten halten ihre Vorgesetzten für durch KI ersetzbar
- 23 Prozent sagen, ihre eigene Tätigkeit sei weitgehend durch KI ersetzbar
- 22 Prozent geben an, dass in ihrem Unternehmen bereits Stellen durch KI nicht nachbesetzt oder abgebaut werden
- 38 Prozent der Erwerbstätigen erhalten KI-Anwendungen über ihren Arbeitgeber
- 27 Prozent nutzen diese KI-Anwendungen aktiv im Arbeitsalltag
- 11 Prozent haben Zugang zu KI, nutzen sie jedoch nicht
- 31 Prozent haben kein Angebot an KI-Werkzeugen im Unternehmen
- 26 Prozent gehen davon aus, dass ihr Arbeitgeber keine KI bereitstellt, sind sich aber unsicher
- 4 Prozent machen keine Angaben zur KI-Verfügbarkeit
- 3 von 10 Beschäftigten (ca. 30 Prozent) glauben, dass KI ihren Chef ersetzen könnte
- Knapp jeder vierte Erwerbstätige hält sich selbst für ersetzbar (entspricht etwa 25 Prozent)
- 20 Prozent (ein Fünftel) meinen, dass bereits Jobs durch KI verdrängt wurden
- Stichprobe: 1.003 Befragte in Deutschland, davon 550 Erwerbstätige
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