KI ersetzt Chefs: Jeder dritte Beschäftigte glaubt daran

Eine aktuelle Bitkom-Umfrage zeigt, dass viele Beschäftigte in Deutschland KI als Ersatz für Führungskräfte und Jobs sehen.

29 Prozent halten ihre Vorgesetzten für durch KI ersetzbar. 23 Prozent sehen die eigene Tätigkeit als weitgehend ersetzbar. 22 Prozent berichten, dass in ihren Unternehmen Stellen nicht nachbesetzt oder abgebaut werden, weil KI Aufgaben übernimmt.

38 Prozent der Erwerbstätigen erhalten KI-Zugänge über den Arbeitgeber, 27 Prozent nutzen sie aktiv, 11 Prozent haben Zugang ohne Nutzung. 31 Prozent haben kein Angebot, 26 Prozent sind unsicher, 4 Prozent machen keine Angaben.

Ergebnisse im Überblick: