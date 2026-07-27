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Google bestätigt: Pixel-Smartphones werden teurer

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Kurz vor der Ankündigung des neuen Pixel-Lineups hat Shakil Barkat von Google im Gespräch mit 9TO5Google verraten, dass man die Preise in diesem Jahr etwas „anpassen“ wird und die gestiegenen Kosten nicht länger absorbieren kann.

Die Speicherkrise trifft 2026 also wie erwartet alle Hersteller, einige erhöhten ja schon letztes Jahr die Preise. Bei Google hatten wir übrigens schon vor ein paar Tagen eine mögliche Preisliste für das Pixel 11, Pixel 11 Pro und Pixel 11 Pro Fold.

Ich glaube aber nicht, dass alle Marken diese Preiserhöhung so einfach entspannt durchsetzen können, denn vor allem bei Android gibt es viel Konkurrenz und der Sprung der Pixel-Reihe fällt in diesem Jahr eher klein aus. Die Frage ist also, ob man die 100 Euro Aufpreis nach ein paar Wochen im Handel wieder streichen wird.

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