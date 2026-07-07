Google Pixel 11 (Pro): Die Preise sind da und es wird teurer

Google hat noch nicht verraten, wann wir die neue Pixel-Reihe sehen werden, lange wird es aber nicht mehr dauern, denn Google zeigt sie für gewöhnlich im Sommer.

Vor ein paar Wochen gab es hier die ersten Renderbilder und auch den absurden Fund der neuen Pixel Watch im Meer, jetzt gibt es neue Details, denn „billbil-kun“ hat die Euro-Preise gefunden. Und natürlich erhöht auch Google die Preise ab 2026:

Google Pixel 11 256 GB 999 €

Google Pixel 11 512 GB 1129 €

Google Pixel 11 Pro 256 GB 1199 €

Google Pixel 11 Pro 512 GB 1329 €

Google Pixel 11 Pro 1 TB 1589 €

Google Pixel 11 Pro XL 256 GB 1399 €

Google Pixel 11 Pro XL 512 GB 1529 €

Google Pixel 11 Pro XL 1 TB 1789 €

Google Pixel 11 Pro Fold 256 GB 1999 €

Google Pixel 11 Pro Fold 512 GB 2129 €

Google Pixel 11 Pro Fold 1 TB 2389 €

Bei „billbil-kun“ handelt es sich um einen der weltweit bekanntesten und treffsichersten Insider und Leaker für Videospiele, Konsolen und Tech-Hardware.

Die komplette Branche hebt die Preise in diesem Jahr an, auch Samsung soll mehr für die neuen Foldables verlangen und Apple hat bei den neuen iPhones ebenfalls einen Preisanstieg angedeutet. Bei Google geht es etwa 100 Euro nach oben.

Laut Quelle ist ein Marktstart am 20. August geplant, Google wird die neuen Pixel-Modelle also irgendwann Anfang August vorstellen. Offiziell hat sich Google noch nicht dazu geäußert, die Quelle gilt aber als zuverlässig, wenn es um Preise geht.

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