Google Pixel 11 (Pro): Die Preise sind da und es wird teurer
Google hat noch nicht verraten, wann wir die neue Pixel-Reihe sehen werden, lange wird es aber nicht mehr dauern, denn Google zeigt sie für gewöhnlich im Sommer.
Vor ein paar Wochen gab es hier die ersten Renderbilder und auch den absurden Fund der neuen Pixel Watch im Meer, jetzt gibt es neue Details, denn „billbil-kun“ hat die Euro-Preise gefunden. Und natürlich erhöht auch Google die Preise ab 2026:
- Google Pixel 11 256 GB 999 €
- Google Pixel 11 512 GB 1129 €
- Google Pixel 11 Pro 256 GB 1199 €
- Google Pixel 11 Pro 512 GB 1329 €
- Google Pixel 11 Pro 1 TB 1589 €
- Google Pixel 11 Pro XL 256 GB 1399 €
- Google Pixel 11 Pro XL 512 GB 1529 €
- Google Pixel 11 Pro XL 1 TB 1789 €
- Google Pixel 11 Pro Fold 256 GB 1999 €
- Google Pixel 11 Pro Fold 512 GB 2129 €
- Google Pixel 11 Pro Fold 1 TB 2389 €
Bei „billbil-kun“ handelt es sich um einen der weltweit bekanntesten und treffsichersten Insider und Leaker für Videospiele, Konsolen und Tech-Hardware.
Die komplette Branche hebt die Preise in diesem Jahr an, auch Samsung soll mehr für die neuen Foldables verlangen und Apple hat bei den neuen iPhones ebenfalls einen Preisanstieg angedeutet. Bei Google geht es etwa 100 Euro nach oben.
Laut Quelle ist ein Marktstart am 20. August geplant, Google wird die neuen Pixel-Modelle also irgendwann Anfang August vorstellen. Offiziell hat sich Google noch nicht dazu geäußert, die Quelle gilt aber als zuverlässig, wenn es um Preise geht.
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Bei 1000 Euro zum Einstieg bin ich raus.
Schade, eigentlich wäre es bei mir durchaus mal wieder Zeit für was neues.
Vielleicht kann man günstig ein 10er ergattern, andernfalls zögere ich den Kauf so lange wie möglich raus.
Die Preiserhöhungen lassen mich kalt: ich kaufe einfach nicht mehr, solange mein aktuelles Smartphone noch läuft. Früher hatte ich mir jedes Jahr ein neues Gerät gekauft, das letzte hatte ich 3 Jahre bis es EOL war und das aktuelle wird noch bis 27 oder 28 versorgt und wird damit 5 Jahre halten. Und dann wird wieder nach dem Pricedrop gekauft.
Da muss ich tief in die Tasche greifen die ein Pixel 11 pro XL, da ich das 6,7 Zoll Display des Pixel 8 pro nicht mehr missen möchte. Jedoch habe ich es auch nicht eilig, ein neues Smartphone zu bekommen.
wie gut, dass ich noch das 10er Modell erworben habe und die nächsten 5 Jahre nicht vor habe ein neues zu erwerben :)