Google bringt neue Android-Funktion nach Deutschland

Google kündigte diese Woche eine neue Funktion namens „Emergency Live Video“ für Android an. Der Name sagt es eigentlich schon, es handelt sich dabei um einen Videocall im Notfall, den die Notrufzentrale auf eurem Smartphone starten kann.

In einem Notfall gibt es die Option, dass ihr euer Bild mit der Person hinter der Leitung teilt, das ist natürlich freiwillig und sicher verschlüsselt. So bekommen die Einsatzkräfte mehr Details zum Geschehen, was oft schwer zu beschreiben ist.

Laut Google werden diese Informationen nicht nur für kommende Einsatzkräfte vor Ort genutzt, im Idealfall kann euch die Einsatzstelle auch direkt helfen und mit den passenden Informationen versorgen, die euch aus einer Gefahrensituation helfen.

Voraussetzung für ein „Emergency Live Video“ ist Android 8 oder höher und die neue Funktion für Android ist „in ausgewählten Regionen in Deutschland“ (Google nennt diese leider nicht) verfügbar. Weitere Details gibt es auf dieser Webseite.

  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Fraglich, wie das in Telefon-Apps der Hersteller, bzw. Messaging-Apps integriert ist. Und wie sich das mit den Videoanrufen verhält, wenn der Anwender kein Datenkontingent mehr zur Verfügung hat. Irgendwie fehlen da ein paar essentielle Details.

    Aber prinzipiell ist das Feature sehr zu begrüßen.

