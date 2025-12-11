Spotify kündigt „eine neue Ära“ für Playlisten an

Dienste

Spotify hat schon lange erkannt, dass ein guter Algorithmus in Kombination mit den Playlisten wichtig für einen Streamingdienst ist. Liefert man Nutzern neue Musik, die sie mögen, dann bleiben sie. Jetzt testet man „eine neue Ära“ für Playlisten.

In Neuseeland beginnt ab heute der Test für die „Prompted Playlist“, bei der man KI nutzt. Die Nutzer können hier einen Prompt (Befehl) eingeben und bekommen dann „exakt“ die Musik, die sie wollen. Bisher versuchte Spotify zu ahnen, was Nutzer mögen, diesen Spieß dreht man um, so Gustav Söderström in einem Statement.

Mit dieser neuen Playlist gibt man dem Nutzer die Kontrolle und sie kennt euren kompletten Verlauf und eure Hörgewohnheiten, bis zum ersten Tag bei Spotify.

Die Playlist lässt sich immer wieder feinjustieren und wenn man nicht mehr damit zufrieden ist, kann man auch komplett neu starten. Sie stimmt sich außerdem mit euren anderen Playlisten wie dem Release Radar ab und nutzt auch deren Inhalte.

Obendrein sei das nur der Anfang für ein „persönlicheres Erlebnis bei Spotify“ in Zukunft. Die Schattenseite ist aber natürlich auch, dass, sofern die Playlist bei den Nutzern ankommt und gut funktioniert, weniger Personal für Playlisten benötigt wird. Spotify dürfte sicher hoffen, dass KI in Zukunft diese Aufgabe übernimmt.

Bisher ist nicht bekannt, wann die Beta endet und der Rollout der „Prompted Playlist“ bei Spotify vorgesehen ist und wann diese bei uns in Deutschland startet.

