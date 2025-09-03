Google darf Chrome und Android behalten

Das Geschäftsmodell von Google ist teilweise illegal, das hat ein Gericht in den USA bereits entschieden. Die Frage war nur, welche Konsequenzen das für Google hat und es stand sogar im Raum, dass man sich von Geschäftsbereichen trennen muss.

Doch bei Google darf man jetzt aufatmen, denn man habe zwar wie ein Monopolist gehandelt und muss gewisse Daten der Suche mit „qualifizierten Wettbewerbern“ teilen, aber man muss sich nicht von Dingen wie Chrome oder Android trennen.

Und Google darf die Deals mit Partnern wie Apple laufen lassen, wo man pro Jahr mehrere Milliarden für die Standardsuchmaschine hinlegt, denn viele Partner sind von den Zahlungen abhängig und ein plötzliches Ende könnte für Probleme sorgen.

Google kam also mit einem blauen Auge davon, doch es ist davon auszugehen, dass man auch damit nicht zufrieden ist, denn wer teilt schon gerne wichtige Daten mit der Konkurrenz. Bisher hat Google noch nicht verraten, wie man weiter vorgeht.