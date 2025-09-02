Tchibo Esperto mini: Ich habe den „kleinsten Kaffeevollautomaten der Welt“ ausprobiert

Der Tchibo Esperto mini ist laut Hersteller „der kleinste Kaffeevollautomat der Welt“ und verspricht, trotz kompakter Bauweise vollen Kaffeegenuss zu liefern. Ich habe die Maschine ausprobiert und berichte hier von meinen Erfahrungen mit Handhabung, Geschmack und Alltagstauglichkeit.

Unser kleiner Artikel über die Maschine hat ungewöhnlich viele Zugriffe generiert. Es scheint also, als bestünde Interesse an dieser Gerätekategorie. Aus diesem Grund habe ich einen Blick auf das Gerät geworfen.

Erster Eindruck und Ausstattung

Als jemand, der bisher daheim ausschließlich schnöden Pad-Kaffee konsumiert hat, war der Umstieg auf einen Vollautomaten für mich neu. Der Esperto mini wirkt auf den ersten Blick sehr kompakt und unauffällig. Mit einer Breite von gerade einmal 16 cm, einer Tiefe von 40 cm und einer Höhe von 30,5 cm passt er selbst in kleine Küchen oder unter Küchenoberschränke. Schnell wird klar, das ist der große Pluspunkt dieses Gerätes.

Mein Testgerät ist in der grauen Variante, es gibt zudem eine schwarze Version. Das Gewicht von etwa 7,4 kg macht die Maschine stabil, aber noch leicht genug, um sie bei Bedarf zu versetzen. Im Lieferumfang enthalten sind die Bedienungsanleitung und eine kleine Reinigungsbürste. Außerdem bietet Tchibo zwei Jahre Garantie.

Technische Daten und Funktionen

Die Maschine überzeugt durch durchdachte technische Details. Sie verfügt über ein Edelstahl-Kegelmahlwerk, einen frei zugänglichen 1,1 l Wassertank, der von mehreren Seiten entnommen werden kann, sowie ein Tropfschalen-Design, das auch große Tassen oder To-Go-Becher problemlos aufnimmt.

Die Getränkemenge lässt sich von 25 bis 250 ml programmieren, die Kaffeestärke kann über die Intense+-Technologie individuell angepasst werden. Besonders praktisch ist die neue XL Caffè Crema Taste für größere Kaffeemengen. Diese Kaffee-Variante nutze ich hauptsächlich.

Erwähenswerte Funktionen des Esperto mini:

Abschaltautomatik (2, 10, 20, 30 oder 120 Minuten)

Höhenverstellbarer Auslauf mit Tassenbeleuchtung

Touch-Display zur Bedienung

Automatische Entkalkungsfunktion

Entnehmbare Brühgruppe für einfache Reinigung

Die Maschine erreicht einen Pumpendruck von bis zu 19 Bar und bietet einen stufenlos einstellbaren Mahlgrad. Ich habe den Mahlgrad auf der mittleren Einstellung belassen und bin damit zufrieden. Hier kommt es wahrscheinlich auch auf die genutzte Bohne an. Bei mir ist das ein Caffè Molinari Caffè Crema Cremoso.

Bedienung und Reinigung

Die Bedienung ist unkompliziert und intuitiv. Vor jedem Betrieb wird das System einmal mit heißem Wasser gespült. Die Auswahl zwischen Espresso, Caffè Crema und XL Caffè Crema funktioniert auf Knopfdruck.

Besonders angenehm finde ich die leichte Entnahme der Brühgruppe und die Abtropfschale, die einfach zu reinigen ist. Selbstverständlich zeigt die Maschine auch an, wenn sie geleert bzw. gereinigt werden muss.

Der Kaffeesatz lässt sich mühelos entsorgen, und der Wassertank kann ohne Hindernisse befüllt werden. Ich habe den Wassertank in der Regel in der Maschine belassen und einfach den Deckel abgenommen, um ihn zu befüllen. Das klappt sehr gut.

Die automatische Entkalkungsfunktion trägt ebenfalls zur unkomplizierten Pflege bei. Zusätzlich hilft der digitale Maschinenguide, erreichbar über einen QR-Code im Bohnenfach, bei Fragen oder Problemen. Das ist ein Punkt, der mir besonders gut gefällt.

Kaffeegeschmack und Alltagserfahrung

Der Kaffee schmeckt intensiv und rund, auch wenn die Temperatur nicht extrem heiß ist – für mich persönlich ist das angenehm, da ich den Kaffee sofort trinken kann. Der Mahlvorgang ist natürlich deutlich hörbar, aber die Dauer ist kurz, sodass die Lautstärke im Alltag akzeptabel ist.

Insgesamt bietet die Maschine ein rundes Geschmackserlebnis, das gerade für Einsteiger in die Welt der Kaffeevollautomaten sehr zufriedenstellend sein dürfte.

Diese Bewertung ist natürlich immer sehr subjektiv, zumal ich aus dem privaten Bereich keine Vergleiche ziehen kann. Ich habe schon Kaffee aus Vollautomaten getrunken, allerdings eher in der Gastronomie. Hier kann der selbst gebrühte Kaffee durchaus mithalten.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 329 €, im Handel ist die Maschine jedoch aktuell für etwa 269 € erhältlich. Angesichts der kompakten Bauweise, der soliden Technik und der einfachen Handhabung empfinde ich den Preis als attraktiv. Zusätzlich erhält man ein 400 g Kaffee-Probierset, bestehend aus Caffè Crema und Espresso, was den Einstieg angenehmer macht.

Fazit zur Tchibo Esperto mini

Insgesamt ist der Tchibo Esperto mini eine solide, kompakte und unauffällige Maschine. Sie kommt ohne unnötige Spielereien aus, erfüllt alle Grundfunktionen eines Kaffeevollautomaten zuverlässig und liefert dabei einen angenehm intensiven Kaffee. Für alle, die einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der Vollautomaten suchen und wenig Platz haben, ist der Esperto mini eine klare Empfehlung.

