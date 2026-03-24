Google geht mit Android im Auto den nächsten Schritt

Das Infotainment im Auto hat Google mit Android Automotive bereits erobert, jetzt steht mit „Android Automotive OS for Software Defined Vehicles (AAOS SDV)“ der nächste Schritt an, denn Google möchte bald weitere Elemente übernehmen.

Google bietet den Autoherstellern damit laut eigenen Angaben eine neue Basis im Auto, die sie nutzen und leichter managen können. Dinge wie Klima, Fahrerprofile und mehr wird man mit AAOS SDV steuern können. Nur keine sicherheitsrelevanten Funktionen, diesen Bereich geht Google noch nicht an (vielleicht ja in Zukunft).

Für uns als Konsumenten spielt dieser Schritt keine große Rolle, aber es ist doch interessant zu sehen, wie sehr Google die Automobilbranche derzeit mit Android dominiert. Mittlerweile nutzen sehr viele Marken bereits Android in den Autos.

Aktuell arbeitet Google mit Qualcomm an der Basis für AAOS SDV und mit Renault wurde auch schon der erste Partner angekündigt, der die Software nutzen wird.