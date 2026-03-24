Mobilität

Skoda kündigt neuen Elroq und Enyaq für 2026 an

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Nach dem neuen Cupra Born ist Skoda die nächste Marke, die das Upgrade für die aktuellen Elektroautos ankündigen darf, denn der Elroq und Enyaq machen den Schritt zu MEB+, einer aktualisierten Version der bekannten Elektro-Plattform.

Mit diesem Schritt gibt es den digitalen Autoschlüssel, wir bekommen einen Frunk, Qi2 mit Magneten für kabelloses Laden im Innenraum und eine ganz neue und auf Android basierende Software, die YouTube, Spotify und weitere Apps mitbringt.

Außerdem ziehen auch Vehicle-to-Load (V2L) und optimierte Assistenzsysteme ein und die Basisversion bekommt LFP-Akkus. Laut Skoda wird es dann auch bessere Informationen zu eurem Fahrverhalten in der hauseigenen App zu sehen geben.

Neue Sensoren sorgen für eine bessere Wahrnehmung des Autos, im Innenraum gibt es ein neues Licht-Management und man hat die Kameras innen auch noch optimiert, sie sollen jetzt besser erkennen, wenn ihr Müde während der Fahrt seid.

Laut Skoda geht es „Mitte 2026“ los, einen konkreten Zeitraum hat man allerdings noch nicht genannt. Preise von Skoda Deutschland fehlen ebenfalls und folgen dann sicher erst zum Bestellstart. Unten ist die Übersicht der Versionen zum Start.

Optisch tut sich also wenig bis nichts, ich sehe auf den ersten Blick jedenfalls keine Unterschiede, das optische Facelift gab es ja schon. Technisch ist das jedoch ein durchaus großer Schritt, daher habe ich immer gesagt, dass man warten sollte.

Skdoa Enyaq 2026 Versionen

Skoda Elroq 2026 Versionen

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  1. JonP 🌀
    sagt am

    Oha, MagSafe im Innenraum, gut ab. Schade, dass das so wenige andere Hersteller bisher anbieten.

    Antworten
  2. Dieseldieter 🌟
    sagt am

    Skoda verliert seine Stammkundschaft aus den Augen und baut keine preiswerten Fahrzeuge mehr.

    Die aktuelle Entwicklung sportliche SUV s über billiges Leasing in den Markt zu drücken funktioniert aktuell aber das Flottengeschäft ist Margenschwach und hat schon Audi nicht gut getan.

    Antworten

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