Software

Google löst das Rätsel um Android Pulse auf Pixel-Smartphones

René Hesse
Von
Android (KI)

Google bestätigt Android Pulse als Systemdienst, der künftig sichtbar in den Einstellungen von Android-Geräten auftaucht.

Android-Nutzer hatten zuletzt einen bislang weitgehend unbekannten Dienst namens Android Pulse auf ihren Geräten entdeckt. Das sorgte für Spekulationen über dessen Aufgabe. Nun hat Google gegenüber Android Authority erklärt, was dahintersteckt. So heißt es:

Android Pulse ist ein Google-Systemdienst. Er sollte eigentlich in den Einstellungen für Google-Systemdienste angezeigt werden. Wir haben ein Update veröffentlicht, sodass Nutzer ihn nun in ihren Einstellungen sehen können. Updates für Google-Systemdienste machen Ihre Android-Geräte sicherer und zuverlässiger und bieten Ihnen neue, nützliche Funktionen.

Android Pulse dient demnach als Google-Systemdienst und soll unter anderem zur Sicherheit und Zuverlässigkeit von Android-Geräten beitragen. Neu ist vor allem seine Sichtbarkeit. Google hat ein Update verteilt, durch das Pulse jetzt wie vorgesehen in den Einstellungen für Google-Systemdienste angezeigt wird.

Bei Google Play heißt es zur App:

Diese App erleichtert die Verteilung von Regeln zur Anomalieerkennung beim Verbrauch kritischer Systemressourcen durch das Android-Betriebssystem und installierte Anwendungen.

Android Pulse überwacht den Zustand des Systems

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen internen Prozess, der den Zustand des Android-Systems im Blick behält und mögliche Probleme erkennen kann. Eine neue App, mit der Nutzer aktiv interagieren müssen, ist Android Pulse damit nicht.

Die wichtigsten Punkte zu Android Pulse:

  • Android Pulse stammt direkt von Google.
  • Der Dienst überwacht den Zustand des Android-Systems.
  • Ein Update macht ihn nun in den Einstellungen sichtbar.
  • Nutzer müssen den Systemdienst nicht selbst konfigurieren.

Google erklärt allgemein, dass Updates seiner Systemdienste Android-Geräte sicherer und zuverlässiger machen sowie neue Funktionen bereitstellen. Weitere technische Details zur konkreten Arbeitsweise von Android Pulse nennt das Unternehmen bislang nicht.

Ich finde die zusätzliche Sichtbarkeit grundsätzlich sinnvoll. Systemdienste müssen nicht mit zahlreichen Optionen überladen werden, sollten für Nutzer aber nachvollziehbar bleiben. Gerade wenn plötzlich ein unbekannter Google-Dienst auftaucht, verhindert eine kurze Erklärung unnötige Spekulationen.

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