Google macht Gmail zum intelligenten Assistenten

Der E Mail Dienst Gmail führt 2026 neue KI Funktionen auf Basis von Gemini ein und erweitert damit Suche, Schreiben und Priorisierung.

Gmail wird laut Google im Jahr 2026 umfassend weiterentwickelt und stärker mit KI Funktionen ausgestattet. Das Unternehmen verweist darauf, dass weltweit rund drei Milliarden Nutzer den Dienst einsetzen und KI bereits seit Jahren etwa bei automatischen Antworten oder beim Spam Schutz genutzt wird.

Mit steigenden E Mail Volumina soll Gmail künftig nicht nur Nachrichten anzeigen, sondern Informationen aktiv aufbereiten. Ziel ist es laut Unternehmensangaben, den Posteingang als persönlichen und proaktiven Assistenten nutzbar zu machen und die Verwaltung von Inhalten zu vereinfachen.

Neue KI Funktionen im Gmail Posteingang

Ein zentrales Element sind sogenannte AI Overviews. Diese fassen lange E Mail Konversationen automatisch zusammen und liefern bei Suchanfragen direkt Antworten statt reiner Trefferlisten.

Nutzer können ihren Posteingang in natürlicher Sprache befragen, etwa zu früheren Angeboten oder Kontakten. Zusammenfassungen von Unterhaltungen stehen ab sofort kostenlos zur Verfügung, während Fragen an den Posteingang ein Abonnement erfordern.

Weitere angekündigte Neuerungen im Überblick

  • Help Me Write zum Erstellen und Überarbeiten von E Mails
  • Vorgeschlagene Antworten mit Kontext und persönlichem Schreibstil
  • Eine Proofread Funktion für Stil und Ton laut Google Angaben
  • Ein KI Posteingang zur Priorisierung wichtiger Inhalte für Tester

Die neuen Funktionen basieren auf Gemini 3 und starten zunächst in den USA und auf Englisch. Weitere Sprachen und Regionen sollen folgen, heißt es von Google.

