Google beendet Abruf externer E-Mails in Gmail
Google beendet Anfang 2026 die Unterstützung der Funktionen Gmailify und POP-Abruf in Gmail.
Noch im Januar 2026 streicht Google zwei zentrale Möglichkeiten, externe E-Mail-Konten in Gmail einzubinden. Laut Unternehmensangaben wird sowohl die Gmailify-Funktion als auch der Abruf von Nachrichten über das POP-Protokoll künftig nicht mehr unterstützt. Nutzer, die bisher E-Mails anderer Anbieter in Gmail verwaltet haben, müssen sich daher auf veränderte Abläufe einstellen.
Gmail verliert Unterstützung für externe Konten
Über Gmailify konnten Anwender bisher bestimmte Gmail-Funktionen wie Spamschutz, Posteingangskategorien und erweiterte Suchoptionen auch auf Drittanbieter-Konten anwenden. Diese Integration wird vollständig abgeschaltet.
Ebenso entfällt die Option, E-Mails aus anderen Konten per POP in Gmail einzuspielen. Die bisher in den Gmail-Einstellungen verfügbare Funktion „Nachrichten von anderen Konten abrufen“ verschwindet damit aus der Desktop-Version.
Empfohlene Alternativen laut Google
- Automatische Weiterleitung neuer Nachrichten beim anderen Anbieter einrichten.
- Das externe Konto in der Gmail-App über IMAP verbinden.
- Für Arbeits- oder Bildungskonten Migration zu Google Workspace prüfen.
Google weist darauf hin, dass weiterhin mehrere Konten in der mobilen Gmail-App verwaltet werden können. Diese nutzt standardmäßig das IMAP-Protokoll, wodurch der Zugriff auf Nachrichten anderer Anbieter möglich bleibt. Eine Dokumentation zur Einrichtung ist auf den Supportseiten des Unternehmens verfügbar.
in Vodafone
in Mobilität
in Mobilität
in Mobilität
in Mobilität
in Mobilität
in Kommentar
in backFlip
in News
in Smart Home