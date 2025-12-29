Google beendet Abruf externer E-Mails in Gmail

Google beendet Anfang 2026 die Unterstützung der Funktionen Gmailify und POP-Abruf in Gmail.

Noch im Januar 2026 streicht Google zwei zentrale Möglichkeiten, externe E-Mail-Konten in Gmail einzubinden. Laut Unternehmensangaben wird sowohl die Gmailify-Funktion als auch der Abruf von Nachrichten über das POP-Protokoll künftig nicht mehr unterstützt. Nutzer, die bisher E-Mails anderer Anbieter in Gmail verwaltet haben, müssen sich daher auf veränderte Abläufe einstellen.

Gmail verliert Unterstützung für externe Konten

Über Gmailify konnten Anwender bisher bestimmte Gmail-Funktionen wie Spamschutz, Posteingangskategorien und erweiterte Suchoptionen auch auf Drittanbieter-Konten anwenden. Diese Integration wird vollständig abgeschaltet.

Ebenso entfällt die Option, E-Mails aus anderen Konten per POP in Gmail einzuspielen. Die bisher in den Gmail-Einstellungen verfügbare Funktion „Nachrichten von anderen Konten abrufen“ verschwindet damit aus der Desktop-Version.

Empfohlene Alternativen laut Google

Automatische Weiterleitung neuer Nachrichten beim anderen Anbieter einrichten.

Das externe Konto in der Gmail-App über IMAP verbinden.

Für Arbeits- oder Bildungskonten Migration zu Google Workspace prüfen.

Google weist darauf hin, dass weiterhin mehrere Konten in der mobilen Gmail-App verwaltet werden können. Diese nutzt standardmäßig das IMAP-Protokoll, wodurch der Zugriff auf Nachrichten anderer Anbieter möglich bleibt. Eine Dokumentation zur Einrichtung ist auf den Supportseiten des Unternehmens verfügbar.